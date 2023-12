Ligue des Champions: tirage clément pour Bensebaïni

En Ligue des Champions, un seul représentant algérien, cette année, reste en course dans cette prestigieuse compétition européenne. Il s'agit du défenseur central de l'Équipe nationale, Ramy Bensebaïni. Ainsi, le joueur du Borrusia Dortmund doit affronter avec son équipe en forme du championnat hollandais, le PSV Heindohven en aller et retour de ces huitièmes de Champions League. Un tirage au sort qu'on peut considérer comme étant clément, surtout que Bensebaïni et ses camarades auront l'avantage de recevoir le PSV sur leur terrain au match retour. Compte tenu des autres équipes toujours en course à l'image de Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, ou l'Inter Milan, Dortmund aurait pu tomber sur un tirage au sort nettement plus difficile.

En Europa League, huit joueurs algériens sont toujours en course dans cette Coupe européenne de plus en plus convoitée par les grands d'europe. Seulement, plusieurs d'entre eux, sont obligés de passer par les barrages avant de disputer les huitièmes de finale.

Renversé en Europa League, malgré sa belle victoire acquise au Saint James Park contre Newcastle United, le Milan AC où évolue le milieu de terrain international algérien Ismaël Bennacer et le Franco-Algérien, Yacine Adli, sera confronté au Stade Rennais. Une équipe où l'attaquant international algérien Amine Gouiri, devra donc se mesurer à ses deux compatriotes. Un beau duel en perspective entre Bennacer et son nouvel ami en équipe d'Algérie Gouiri, qui promet...

Sommet entre Zerrouki et Aouar

Dans un autre duel algéro-algérien, le Feyenoord Rotterdam de Ramiz Zerrouki, sera aussi à rude épreuve contre la formation italienne de l'AS Rome, d'un certain Houssem Aouar. Cette rencontre sera déterminante pour une place en huitième de finale entre deux équipes qui ont déjà eu l'honneur d'animer au moins une finale lors des 10 dernières années. Cette empoignade promet aussi d'être palpitante entre Zerrouki et Aouar. Quant à Yacine Benzia, souvent décisif avec son club Qarabag cette année, une dure mission l'attend contre le représentant portugais dans cette compétition, le Storting Club de Braga. Par ailleurs, le vainqueur entre Zerrouki et Aoura, affrontera West Ham United de Saïd Benrahma, déjà qualifié pour le prochain tour, après avoir fini la phase des poules à la première place. Benzia quant à lui, croisera l'une de ses vieilles connaissances en sélection, Aïssa Mandi en huitième de finale, si, bien entendu, il parvient à passer l'écueil de Braga.

Conférence de League: Bentaleb et Ounas attendent Chaïbi ou Amoura

En dépit de son excellent succès enregistré contre Liverpool FC jeudi, l'Union Saint-Gilloise, s'est qualifiée au prochain tour de la Conférence League à la seconde place du classement. Ainsi, le tirage au sort n'a pas du tout été à l'avantage des camarades de Mohamed Amine Amoura, obligés d'affronter l'Eintracht Francfort de Farès Chaïbi, avant de pouvoir espérer se qualifier en huitième de finale et croiser la formation de Lille des deux Algériens Nabil Bentaleb et Adam Ounas, qualifiés directement en huitièmes de finale après avoir dominé leur groupe, en phase des poules.