Le cycliste algérien Hamza Yacine a remporté la 23e édition du Grand Prix Chantal Biya (Cameroun) dont la cinquième et dernière étape a été décrochée par le Slovaque Chren Martin, disputée samedi entre Zoetelle et Yaoundé sur une distance de 118,9 kilomètres. Le coureur slovaque de la formation Dukla Banska Bystrica a franchi la ligne d’arrivée en 2h45:46, devant l’Algérien Hamza Yacine et le Marocain El Arbaoui Adil, crédités du même temps. Au classement général, l’Algérien Hamza Yacine a remporté le maillot jaune du vainqueur de la 23² édition avec un total de 73 points, devant le Rwandais Tuyizere Etienne (54 pts) et le Marocain Ed Doghmy Mohcine (40 pts). Il a également décroché le maillot vert du meilleur sprinteur. Lors de ce 23e Grand Prix Chantal Biya, l’Algérien avait remporté la deuxième étape disputée entre Yaoundé et N’kolandom (165,2 kilomètres) ainsi que la 4e étape qui s’est courue entre Sangmelima et Meyomessala (96,3 km). Au total, 60 coureurs représentant dix équipes de différentes nationalités ont pris part à cette 23e édition du Grand Prix Chantal Biya. La sélection nationale qui se compose de six coureurs a été conduite par le coach national Abdelbasset Hannachi, assisté dans sa tâche par le mécanicien Fouad Hamza.