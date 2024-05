L'Équipe nationale algérienne de football pour amputés a battu son homologue d'Angola sur le score de 2-1, jeudi au Caire, en quarts de finale de la 7e coupe d'Afrique des nations et assure sa qualification pour le Mondial de la catégorie, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH). Le capitaine Raouf Ouchaine, a ouvert la marque à la 4' d'un joli coup franc, trompant la vigilance du gardien angolais. Le second but de l'équipe algérienne est intervenu à la 15' par l'entremise d'Aymen Dahoui, achevant la première mi-temps sur le score de 2-0. Au cours de la seconde période, l'équipe algérienne a joué pour gérer le score en sa faveur, ce qui a permis aux Angolais de revenir au score par l'intermédiaire de Felixi à la 36', et depuis le score n'a pas évolué jusqu'au sifflet final de l'arbitre, scellant ainsi la victoire de l'Algérie face au vice-Champion du monde de la dernière édition en 2022 en Turquie et Champion du monde en 2018. Cette qualification aux demi-finales, donne à la sélection algérienne le droit de disputer la prochaine édition de la Coupe du monde de football pour amputés, prévue en 2026. En demi-finale de la CAN2024, l'Algérie affrontera le Ghana qui a éliminé la Tanzanie (4-1) dans l'autre quart de finale. Pour rappel, les protégés de l'entraîneur Mohamed Akriche avaient validé leur billet pour les quarts de finale, après avoir battu dans le groupe (3) le Kenya (1-0) et la Gambie (3-2), contre une défaite face au Ghana (5-0). La sélection algérienne, constituée récemment, participe pour la première fois de son histoire à la coupe d'Afrique, avec une courte préparation. 13 sélections africaines ont pris part au rendez-vous du Caire.