Les joueurs du Chabab de Belouizdad doivent, certainement, avoir des regrets, après avoir raté la victoire, vendredi dernier, face au Ahly du Caire, se contentant d'un nul vierge, dans son match comptant pour la mise à jour de la 4e journée de la Ligue des Champions africaine. Heureusement que pour les Rouge et Blanc, cette rencontre n'est pas du tout «décisive», d'autant qu'à la suite de ce semi- échec, les Belouizdadis partagent la deuxième place de leur groupe «D», en compagnie des Young Africans tanzaniens avec un total de 5 points chacun. Il reste encore deux journées à disputer de cette compétition continentale où, les joueurs du CR Belouizdad pourront largement arracher leur qualification au prochain tour. Concernant la prestation de Selmi et ses compatriotes, et il faut bien le faire remarquer, qu'elle était bien décevante, compte tenu des capacités intrinsèques des joueurs du Chabab pour sortir vainqueurs même devant une aussi grande équipe «africaine» qui est Al Ahly du Caire. La meilleure preuve est que les gars du CRB ont contraint cette coriace équipe d'Al Ahly au partage des points au match aller disputé en terre égyptienne (0-0). Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les gars d'Al Ahly ont réussi leur revanche.

Se racheter face au Young Africans

Les joueurs du CRB, drivés par Paqueta savent maintenant à quoi s'en tenir, et surtout, ce qu'il faudrait réussir pour se qualifier aux quarts de finale de cette compétition continentale bien prestigieuse. Les joueurs du CRB doivent donc se ressaisir, lors de leur prochain match en déplacement en Tanzanie pour y affronter le club des Young Africains avant de confirme lors de la dernière journée de cette phase des poules contre l'équipe ghanéenne de Medeama SC dans une dizaine de jours. Deux matchs qui ne seront pas une sinécure pour les joueurs du Chabab, appelés à faire de plus de détermination et de réalisme afin de bien les négocier et arracher leur qualification aux quarts de finale.

L'optimisme est de mise

Et là, il y a lieu de relever cette déclaration chargée d'optimisme du joueur du Chabab, Selmi, qui n'a pas hésité à annoncer qu' «on peut finir à la première place. On veut finir à la première place, dit-il, avant d'ajouter qu' en Tanzanie, les conditions seront différentes et on espère bien revenir avec un résultat probant...». Quant au coach Paqueta, il s'est contenté de dire «Je suis satisfait. Je suis content de mes joueurs qui ont tout donné sur le terrain et on doit bien se contenter de ce match nul.» Enfin, il est important de signaler que le coach du CRB a été privé de plusieurs joueurs blessés ou sanctionnés, mais, lors des prochains matchs, il pourrait en récupérer certains voire, tous ses joueurs, avant d'en choisir, à chaque fois, les plus en forme pour assurer les résultats qu'il faudrait pour se qualifier aux quarts de finale de cette prestigieuse et importante compétition continentale.