Que se passe-t-il dans le «mental» du sélectionneur de l'Équipe nationale de football, Djamel Belmadi? Djamel Belmadi est dans l'oeil du cyclone. Il vient de provoquer une nouvelle polémique en s'en prenant violemment à l'un de ses joueurs, Saïd Benrahma. Le joueur des Hammers, sorti, n'a semble-t-il pas salué son sélectionneur. Et forcément, ce dernier n'a pas apprécié.

À tel point, qu'il a pris l'ailier par le col de manière assez violente avant d'avoir des échanges de mots entre eux. Cela s'est passé lors du match, pourtant «amical» entre l'Algérie et l'Égypte et qui s'est terminé sur le score de parité d'un but partout. Le match a été disputé sur le stade de la ville d'Al Ain, aux Emirats arabes unis. Le mécontentement de Belmadi est peut-être justifié, mais il doit avoir plus de retenue, surtout qu'il est bien apprécié par l'ensemble des joueurs aussi bien algériens que des concurrents. Cette scène, filmée, qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une réaction négative, tant en Algérie qu'en Égypte et au-delà.

La réaction des fans de l'Équipe nationale algérienne sur les réseaux sociaux a été unanime dans la condamnation de ce geste, considéré comme inapproprié pour un entraîneur de son calibre. Surtout qu'il a été fait devant le monde entier à l'encontre d'un joueur gentil et discipliné, qui n'a jamais posé de problèmes.

D'ailleurs, afin d'envenimer les choses il a «zappé» la zone mixte d'après-match se contentant de saluer les journalistes avec le visage serré. Les supporters estiment que cela ternit l'image du pays. La réponse de Belmadi, qui a minimisé l'incident en le qualifiant de «choses de vestiaire», n'a pas été bien accueillie par les fans, qui attendaient des excuses publiques de sa part. «Ce qui s'est passé avec Benrahma ce sont des choses qui arrivent, des choses de vestiaire.

Il est sorti, il n'était pas content, je n'étais pas content, c'est tout!», a raconté celui qui avait lancé le maillot de l'EN à l'époque où il était joueur après un remplacement. Les comportements répétés de Belmadi, y compris un accrochage précédent avec Ali Abdi, défenseur de la Tunisie, et des désaccords fréquents avec les médias lors des conférences de presse, soulèvent des questions sur sa capacité à gérer la pression et à maintenir une relation harmonieuse avec les joueurs et les journalistes.

Que se passe -t-il donc avec Belmadi qui multiplie les dérapages? Ne supporte-t-il plus la pression?

Les attentes sont certes élevées et la pression sur ses épaules énorme, mais Belmadi ne semble pas encore avoir fait le «deuil» de son échec à qualifier les Verts au Mondial 2022, au Qatar. Il reste donc à voir comment le coach national gérera ces controverses à l'avenir.