L''excitation monte à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le rendez-vous est donné pour ce soir à 18h30 (heure algérienne) afin de suivre le très attendu tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations, CAN 2024, prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Cet évènement crucial pour le football africain suscite une grande surexcitation parmi les supporters du ballon rond, en particulier en Algérie, où l'attention est concentrée sur le groupe dans lequel l'Équipe nationale se retrouvera. Deux scénarios se dessinent pour l'Algérie lors de ce tirage. D'un côté, il y a le groupe considéré comme le plus accessible, composé du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la Namibie. Si l'Algérie se retrouve dans ce groupe, cela pourrait être perçu comme une opportunité de passer relativement plus facilement la phase de groupes. D'un autre côté, il y a le groupe que l'on pourrait qualifier de «groupe de la mort» pour l'Algérie. Celui-ci comprend des adversaires redoutables tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Gambie. Affronter ces équipes serait un défi de taille, mais aussi une occasion de montrer la force de caractère de l'équipe algérienne. Néanmoins, en vérité aucun tirage ne sera facile. La CAN 2024 s'annonce déjà comme une compétition très relevée, avec la présence de toutes les équipes majeures du continent. De plus, il n'y a plus de grandes ou de petites équipes en Afrique. On a pu le constater lors des éliminatoires avec des équipes qui se valent, mais celles considérées comme petites peuvent aussi créer la surprise. Les fans de l'EN espèrent, toutefois, un tirage clément, mais ils sont également prêts à soutenir leur équipe quel que soit le groupe dans lequel elle se trouvera.

Le tirage au sort est l'un des moments les plus attendus pour les équipes et leurs supporters, car il déterminera le chemin que chaque équipe devra emprunter pour tenter de décrocher le prestigieux trophée de la CAN. La pression est palpable, les attentes sont élevées et la ferveur pour le football africain est à son comble. Les amateurs de football en Algérie et à travers le continent africain scrutent attentivement le tirage au sort, espérant que l'Algérie se verra attribuer un groupe favorable. Quel que soit le groupe auquel les Fennecs seront confrontés, une chose est sûre: la CAN 2024 promet d'être un spectacle mémorable, avec des matchs passionnants, de l'émotion à revendre et des moments inoubliables pour les fans du ballon rond. Le tirage au sort sera diffusé dans plus de 50 pays, avec des millions de téléspectateurs attendus sur la chaîne YouTube de la CAF, ainsi que sur les partenaires télévisuels de la CAF.

La fièvre du football se propage dans toute l'Afrique. Car, bien plus qu'un tournoi de football, c'est une célébration de la diversité et de l'unité du continent africain...

Les chapeaux officiels pour le tirage au sort de la CAN 2024

Chapeau 1:

Côte d'Ivoire (pays-hôte) (50e au classement FIFA)

Sénégal (tenant du titre) (20e au classement FIFA)

Maroc (13e au classement FIFA)

Tunisie (29e)

Algérie (34e)

Égypte (35e)

Chapeau 2:

Nigeria (40e)

Cameroun (41e)

Mali (49e)

Burkina Faso (58e)

Ghana (60e)

RD Congo (64e)

Chapeau 3:

Afrique du Sud (65e)

Cap-Vert (71e)

Guinée (81e)

Zambie (82e)

Guinée équatoriale (92e)

Mauritanie (99e)

Chapeau 4:

Guinée-Bissau (106e)

Mozambique (113e)

Namibie (114e)

Angola (117e)

Gambie (118e)

Tanzanie (122e)