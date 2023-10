La JS Kabylie tient désormais son nouvel entraîneur. Comme promis par le président du club Achour Chelloul, c'est un étranger qui aura la tâche de mener les Canaris vers leurs objectifs. Le Portugais Rui Almeida, 54 ans et natif de la capitale portugaise Lisbonne, succède ainsi à Youcef Bouzidi à la tête de la barre technique du club kabyle pour une durée indéterminée. Il sera secondé dans sa tâche par Pedro Miguel Mimoso Duarte en tant qu'entraîneur-adjoint et Sérgio Maurcio Querido comme préparateur physique. L'arrivée d'Almeida vient ainsi mettre un terme aux spéculations «des sources autorisées» qui commencent sérieusement à déranger les supporters. Le coach portugais est connu sur la scène du football international et lui-même maîtrise plusieurs langues dont, notamment le français et l'arabe. La JSK jouera donc sa prochaine rencontre sous la direction d'un entraîneur étranger appelé à faire mieux que son prédécesseur qui a sauvé l'équipe d'une relégation certaine et qui n'a reçu qu'une seule défaite depuis son arrivée à la JSK. Rui Almeida arrive ainsi après des négociations qui n'ont jamais été révélées par la direction qui a d'ailleurs bien fait de cacher son jeu, car la concurrence sur les entraîneurs est très rude. Almeida, pour rappel, était parmi les rares entraîneurs reconnus à rester libres après avoir quitté le Chamois Niortais, un club français de Ligue 2 avec lequel, il a rompu fin janvier 2023, selon la presse française, à sa propre demande pour différend avec les dirigeants. Avant le Chamois Niortais, Almeida était à la barre technique du club portugais de Gil Vicente. Le coach portugais a déjà acquis une longue expérience avec les clubs du championnat français en menant la barre technique de l'ES Troyes et le Stade Malherbe. Quelques années plus tôt Almeida a passé un séjour dans le football arabe. Entre 2010 et 2011, il est à la barre technique de l'Équipe nationale olympique syrienne avant de se retrouver comme adjoint au club égyptien du Zamalek. Une expérience dans les pays arabes qui lui permettra sans nul doute d'avoir une vue d'ensemble avec le football algérien d'un niveau de loin inférieur à celui des pays du Golfe et d'Égypte. Almeida devra désormais mener les Canaris vers leur objectif mais les supporters restent convaincus qu'il aura besoin d'un peu de temps pour avoir une idée sur les joueurs qui composent son effectif. Un effectif qui le mettra sans nul doute devant le même embarras du choix que son prédécesseur. En attendant de voir mieux, les supporters font confiance au choix du président du club et ne manqueront pas de faire confiance à Almeida qui vient pour la première fois dans le football algérien.