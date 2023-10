Le talentueux attaquant Amine Gouiri a officiellement annoncé sa décision de rejoindre l'Équipe nationale de football de l'Algérie, renforçant ainsi la sélection des Verts. À l'âge de 23 ans, Gouiri, qui évolue au stade de Rennes, est réputé pour son habileté devant le but, ce qui en fait un atout précieux pour l'Algérie. Depuis son passage à l'OGC Nice, il y a trois ans, Gouiri a maintenu une moyenne impressionnante de 15 buts par saison, toutes compétitions confondues. Cette performance exceptionnelle le positionne comme le successeur naturel d'Islam Slimani à la pointe de l'attaque de l'Équipe nationale algérienne. Gouiri, qui débute encore sa carrière, incarne l'avenir prometteur des Verts, confirmant ainsi la politique de rajeunissement initiée par le coach Djamel Belmadi depuis l'amère élimination de l'Algérie en Coupe du monde 2022 face au Cameroun. Le choix de Gouiri de représenter l'Algérie s'inscrit dans une tendance observée, ces derniers mois, avec de nombreux binationaux optant pour les Verts. Parmi eux, on compte l'ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais, Houssam Aouar. Ce milieu de terrain de l'AS Rome rejoint une liste impressionnante de jeunes talents, dont Badreddine Bouanani (OGC Nice, 18 ans), Farès Chaïbi (Toulouse FC, 20 ans), Ryan Aït Nouri (Wolverhampton, 21 ans) et Jaouen Hadjam (FC Nantes, 19 ans).

Le renforcement de l'Équipe nationale à tous les niveaux de jeu est désormais une réalité, avec des joueurs talentueux apportant leur contribution dans toutes les phases du jeu. Cependant, les supporters algériens continuent de rêver de l'arrivée de nouvelles stars possédant la double nationalité. Qui sera le prochain à rejoindre les rangs des Verts? Yasser Larouci semble déjà acquis, comme l'a laissé entendre l'entraîneur national Djamel Belmadi. En témoigne la publication d'un compte à rebours sur ses réseaux sociaux juste après l'annonce officielle de Gouiri sur son choix en faveur de l'Algérie, laissant présager que son arrivée ne serait plus qu'une question de temps. Toutefois, c'est l'attaquant de l'OL, Rayan Cherki qui fait fantasmer les Algériens. L'espoir est grand que le prodige lyonnais rejoigne bientôt les rangs des Verts pour former une attaque de feu aux côtés de Gouiri, soutenu par des joueurs de renom tels que Riyad Mahrez et Farès Chaïbi, alimentée par le maestro Houssam Aouar. Sur le papier, cette équipe semble capable de réaliser de grandes choses, mais est-ce vraiment réalisable?

Le choix définitif de Rayan Cherki ne semble pas encore acté. Selon les médias français, il nourrit le rêve de représenter les Blues aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cela signifie que même s'il opte finalement pour l'Algérie, cela ne se concrétisera probablement pas avant l'année prochaine. De plus, Cherki subit une énorme pression de la part de son club et des médias hexagonaux pour ne pas emboîter le pas de Gouiri et Aouar. Ces derniers jours, une campagne médiatique intense a été lancée pour influencer sa décision. Tout cela complique l'arrivée de Cherki dans les rangs des Verts, mais les supporters algériens gardent l'espoir. Un autre nom qui suscite l'engouement des fans et des médias depuis plusieurs mois est celui de Lucas Zidane. Les rumeurs d'une possible arrivée de ce fils de Zinedine Zidane ont circulé, laissant entrevoir une possible intégration rapide. Le gardien, évoluant à Eibar en deuxième division espagnole, semblait même montrer de l'intérêt pour l'Algérie.

Cependant, il a récemment exprimé son rêve de rejoindre l'équipe de France lors d'une interview à L'Équipe. Face à la concurrence féroce au sein de l'équipe de France, il semble difficile pour Lucas Zidane de s'imposer en EDF. L'arrivée de joueurs de la trempe d'Aouar et de Gouiri pourrait lui donner à réfléchir. Aujourd'hui, c'est donc à lui de faire le premier pas...