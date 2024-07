Figurant parmi les premières équipes à avoir réussi son coup à temps en procédant au recrutement de masse, le club d'El Hamri est, selon des membres de sa direction, fin prêt pour se lancer dans le défi. Pour preuve, explique- t-on, la liste de l'équipe à aligner les jours de la compétition est définitivement bouclée, celle-ci comprend 27 joueurs.

Ce n'est, jugeons-le, pas un fait du hasard lorsque la direction du club a jugé utile de prendre le taureau par les cornes pour révolutionner le monde du football local et national en élargissant la liste des recrutements. «Le problème est en nous», a-t-on fait savoir, soulignant que «le MC Oran a, des années durant, tourné en rond en recrutant, selon les humeurs, avant que l'entreprise Hyproc ne mette en place une direction ayant pour mission principale de redresser la barre tout en procédant à la réforme totale de cette équipe.» «L'objectif visé à moyen terme est de redonner à ce club ses marques d'antan», a-t-on par-là même ajouté. Ce n'est point là un secret de Polichinelle.

Redorer le blason du MC Oran

Sinon comment interpréter le fait que ce club a, pendant 20 longues années, peiné à se débarasser de sa coquille dans laquelle il s'est retranché pour n'en sortir que pour «mourir» à petit feu? se demande- t-on. Toutes ces histoires fâcheuses qui ont marqué l'histoire riche du MC Oran sont désormais de l'histoire ancienne. Qu'à cela ne tienne, car il était temps d'en finir avec la médiocrité qui a trop régné comme maîtresse des lieux à telle enseigne que la marque déposée du Mouloudia d'Oran a, à plus d'un titre, été associé à des scandales à la pelle avant que l'Etat ne reprenne la situation en main en extirpant ce club des vendeurs de rêves n'ayant de rêve que le nom.

Si, en fait, le club d'Oran a réussi à sauver son année, la direction a tout simplement mis les bouchées doubles dans la stratégie qu'elle a adoptée dans le cadre d'une vision futuriste basée sur le rebond de ce club à petits degrés.

En entamant ce chantier, cette même direction a jugé utile de se contenter du peu dont elle dispose pour se lancer graduellement dans la reconstruction de cette famille en ressoudant ses rangs.

Souvenons- nous en: «Il aura fallu que l'enfant de cité Petit, Aissa Kenane, jette les premiers jalons, en faisant preuve d'initiative personnelle pour lancer les préparatifs dans des conditions indignes d'un club professionnel», a-t-on déploré.

Et d'ajouter: «Le peu de joueurs présents aux préparatifs ont été ‘'traînés'' pour s'entraîner dans le terrain équestre d'Oran».

L'avenir commence aujourd'hui

L'avenir se conjugue au présent et commence aujourd'hui. Après la course contre les recrutements, la direction de ce club mythique n'a pas raté l'occasion pour enchaîner en expédiant ses joueurs dans la belle ville des Zianides, très précisément sur les hauteurs du Plateau de Lala Setti pour se préparer physiquement avant que le coach Bouzidi n'arrive pour prendre le relais et s'attaquer au volet tactique pour mettre en place ses choix stratégiques qu'il se tracera lui-même. Bouzidi est acculé au pied du mur à telle enseigne qu'il sera sans aucun doute appelé à faire preuve de résultats en prenant en compte le contingent d'hommes riche et varié dont il dispose.

D'autant plus qu'il a indiqué récemment que «le MC Oran ne jouera plus jamais sa survie». En décortiquant cette déclaration, Bouzidi, en contrat jusqu'à l'année prochaine, est, contre attente, attendu à faire preuve de son ingéniosité et de sa présence d'esprit dans toutes les circonstances, en prenant en compte, bien évidemment, toutes les facilitations lui ayant été accordées par sa direction, notamment dans le volet lié aux recrutements des joueurs jugés de qualité.