L'Équipe nationale algérienne de football devra faire face à une absence de taille pour les matchs amicaux contre le Cap-Vert et l'Égypte. Le défenseur international algérien de Wolverhampton, Rayan Aït Nouri, ne pourra pas participer à ces rencontres suite à un coup à la tête qu'il a reçu lors du dernier match de son équipe en Premier League anglaise de football. Rayan Aït Nouri, qui avait été donné incertain par le sélectionneur national Djamel Belmadi, n'a pas encore rejoint le rassemblement de l'équipe. Des examens médicaux sont en cours pour évaluer sa condition, mais il est désormais certain qu'il ne pourra pas être de la partie pour les matchs amicaux. Le coup à la tête qu'Aït Nouri a reçu lors de son dernier match a nécessité son remplacement à la mi-temps, conformément aux protocoles de commotions cérébrales stricts en vigueur en Angleterre.

Les médecins de Wolverhampton ont informé la Fédération algérienne de football (FAF) que le joueur n'est pas en état de voyager, ce qui le contraint à faire l'impasse sur cette date FIFA d'octobre. Rayan Aït Nouri, qui avait déjà manqué le stage de juin en raison d'une blessure, n'a pas pu répondre à 4 de ses convocations depuis sa décision de jouer pour l'Algérie. Sa première apparition en Équipe nationale a eu lieu en mars dernier lors du match contre le Niger. Pour pallier cette absence, le sélectionneur Djamel Belmadi devra composer avec cette contrainte inattendue. Il devrait replacer Ramy Bensebaïni à gauche ou faire confiance à Ahmed Touba, qui retrouve peu à peu son niveau. Les supporters espéraient voir Aït Nouri confirmer ses performances précédentes, notamment son excellente prestation contre le Sénégal en septembre. Malheureusement, les circonstances médicales ne lui permettront pas de participer aux matchs contre le Cap- Vert et l'Égypte. L'Équipe nationale a entamé, lundi dernier, un stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en présence pour la première fois des deux nouveaux attaquants: Amine Gouiri (Stade rennais/ France) et Mohamed-Bachir Belloumi (Farense SC/ Portugal). Outre Aït Nouri, l'actuel meilleur buteur historique de l'Équipe nationale Islam Slimani (Coritiba FC/ Brésil) était absent lors du premier jour du rassemblement. Il est attendu dans les prochaines heures à Constantine. Ces deux rencontres amicales entrent dans le cadre des préparatifs, en vue des deux premières journées des qualifications de la Coupe du monde 2026 prévues en novembre, en plus de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février).