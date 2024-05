Le coureur algérien Youcef Reguigui a signé une deuxième victoire algérienne de rang, sur le Tour d'Algérie cycliste TAC-2024, en remportant la 2e étape, disputée lundi entre Sidi Bel Abbès et Mostaganem sur une distance de 141 km, en présence de 74 coureurs représentant 16 équipes.

Son compatriote Hamza Yacine, vainqueur de la 1ère étape dimanche, a conservé quant à lui le maillot jaune de leader au classement général, après avoir terminé à la 3e place de l'étape. «Franchement, je ne m'attendais pas à remporter cette 2e étape, surtout que je viens à peine de reprendre la compétition officielle après une absence de 5 mois pour cause de blessure. J'ai abordé ce Tour d'Algérie 2024 avec pression, d'autant que l'évènement se déroule dans mon pays et devant le public algérien, à qui je dédie cette victoire», a réagi Reguigui dans une déclaration accordée à l'APS.

Hamza Yacine toujours en jaune

Le sociétaire de l'équipe malaisienne Terengganu Cycling Team, s'est adjugé la première place au sprint avec un chrono 3h 17m 39 sec, devançant l'Érythréen Maekele Milkyas, et son compatriote Hamza Yacine (Team Madar Pro), auteurs du même chrono. «La course n'était pas difficile pour mon équipe, car Team Madar Pro a voulu prendre le contrôle pour permettre à Hamza Yacine de conserver son maillot jaune de leader. Nous sommes qu'au début du Tour, le plus dur reste à venir lors des 8 étapes restantes», a-t-il ajouté.

Grâce à ce succès, l'expérimenté Youcef Reguigui (34 ans) a enfilé le maillot bleu du vainqueur de l'étape, en plus du maillot rouge du meilleur cycliste algérien de la course.

Au classement général de la 24e édition du TAC-2024, Hamza Yacine conserve le maillot jaune de leader en occupant la 1re place (6h:37.31), devant son compatriote Nassim Saïdi, et l'Érythréen Maekele Milkyas, auteurs du même chrono. Hamza Yacine (27 ans) a également conservé le maillot vert du meilleur sprinter. Hamza Yacine a indiqué à l'APS qu'il ambitionnait de remporter cette 2e étape, «mais en raison d'une panne mécanique enregistrée lors des derniers mètres, je me suis contenté de la 3e place, décrochée à l'issue d'un gros effort. Le plus important est de conserver le maillot jaune», saluant au passage «la victoire algérienne» grâce à Reguigui.

Rougier Lagane enfile le maillot à pois

Concernant les autres maillots, le Mauricien Christopher Rougier Lagane a conservé le maillot à pois du meilleur grimpeur, en l'absence de cols sur le parcours de la 2e étape, alors que l'Érythréen Maekele Milkyas a préservé le maillot blanc du meilleur jeune (U23). Le maillot orange du coureur combatif est revenu à Yafiet Mulugeta d'Érythrée.

Les membres de l'équipe algérienne parviennent ainsi à démarrer ce Tour d'Algérie-2024 du bon pied, en dominant les deux premières étapes, grâce à Hamza Yacine et Youcef Reguigui, en plus de Nassim Saïdi, vainqueur du Grand Prix de la ville d'Oran, ce qui va permettre à l'Algérie de soigner son classement continental et booster ses chances de prendre part à des rendez-vous internationaux. La troisième étape du TAC-2024, qui s'est déroulée, hier, a rallié Mostaganem à Ténès sur une distance de 156 km.