La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement déclaré le report des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations, le CHAN 2024. Cette décision découle de l’incertitude entourant le choix du pays hôte pour l’édition à venir de cette compétition. Ces informations ont été confirmées par la chaîne de télévision beIN Sports qui se réfère à des sources officielles étroitement liées à la CAF. Lors de la dernière édition du CHAN, qui a vu le Sénégal décrocher son premier sacre face à l’Algérie, la CAF avait pris l’initiative d’accorder désormais trois places à chaque zone, incluant la place de l’association organisatrice, dans le but de garantir une représentation équitable des différentes régions africaines. Cependant, en raison de l’absence de toute annonce concernant le pays hôte du CHAN 2024, le nouveau format des qualifications demeure en suspens, car il dépend étroitement de la zone qui accueillera le tournoi final. La détermination des places pour la zone hôte dépendra de l’attribution de la place de la nation organisatrice. En l’absence d’un pays hôte désigné, le processus de qualification est actuellement bloqué, ce qui a entraîné le report des éliminatoires.

De manière préoccupante, beIN Sports révèle que, jusqu’à présent, «aucun pays n’a officiellement manifesté un intérêt pour l’organisation du CHAN 2024 ». Les rumeurs qui ont circulé concernant une éventuelle coorganisation entre la RDC et le Congo sont ainsi sans fondement selon les sources de la chaîne télévisuelle . Malgré le succès de l’édition algérienne de cette année, qui a semblé redonner de l’élan à la compétition, il est important de noter que le CHAN n’est pas le tournoi continental le plus prestigieux, ce qui explique en partie les difficultés actuelles à trouver un pays hôte.