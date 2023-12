«La rencontre d'Oran est un concert important de la jeunesse arabe qui survient dans un contexte sensible que traverse la nation arabe de manière générale et de jeunesse arabe de manière particulière», a fait savoir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad. Donnant le coup d'envoi aux rendez-vous d'Oran, le ministre a souligné que «les grands défis dont nous faisons l'objet de toutes parts, nous obligent à plus de développements, la conjugaison des efforts et la réunification des rangs». Sur cette lancée, le ministre a poursuivi en dénonçant «la guerre déclenchée contre les habitants de la Bande de Ghaza», rendant, par-là même, un vibrant hommage aux martyrs palestiniens. S'adressant aux participants, le ministre a lancé un appel à l'encontre des jeunes, soulignant que «la création est innée chez les jeunes tandis que l'innovation a toujours été au rendez-vous». «La jeunesse est, dans toutes les sociétés, la seule catégorie qui est en pouvoir de cohabiter avec les rapides développements technologiques qui surviennent quotidiennement», a fait savoir Abderrahmane Hammad. Et d'ajouter: «La jeunesse, la création et l'innovation sont des synonymes transperçant l'ensemble des secteurs, traversant les pays et les continents», a-t-il affirmé, expliquant que «l'innovation est une compétence nous permettant d'avoir de nouvelles idées tandis que la création transforme les idées en solutions réelles, palpables qui ajoutent une valeur de plus au secteur ou encore à la société et dans lesquelles les jeunes expriment leur mot dans le cadre d'une vision futuriste». Le ministre a, ce sens, évoqué «la jeunesse algérienne, constituée d'une majeure partie composant la société algérienne». «C'est une richesse durable et un important réservoir des synergies efficaces activant dans l'ensemble des créneaux.» Il a ajouté que «la jeunesse algérienne occupe une place pivot dans le cadre du programme du président Abdelmadjid Tebboune et dans le cadre de son projet de société, social et économique, jailli d'une conviction fixe que les jeunes constituent la voie du changement positif dans la société d'aujourd'hui. «L'investissement dans la jeunesse contribue amplement dans la concrétisation du développement durable rassurant et assurant les générations à venir», a fait savoir Abderrahmane Hammad. «Cette vision se traduit par les acquis et les réalisations concrétisées réellement sur le terrain soit à travers les équipements et les structures destinés aux jeunes répartis sur l'ensembles des municipalités du pays, soit par l'accompagnement de ces entreprises par des cadres et des ressources humaines compétentes pour l'accomplissement des rôles pédagogiques en encadrant les jeunes», a ajouté le ministre. Et de poursuivre en affirmant que «ces réalisations ont été confortées par la démarche exceptionnelle initiée par le président de la République dans le cadre de l'amendement de la Constitution accordant à la jeunesse une part importante d'acquis et de réalisation», citant la mise en place du Haut Conseil de la jeunesse et l'Observatoire national de la société civile». Saluant les participants, Abderrahmane Hammad a indiqué que «cette rencontre constitue un concert important étant donné qu'elle réunit les jeunes Arabes». Évoquant la 63e année des évènements du 11 décembre 1960, le ministre a souligné que cette date constitue un autre repère parmi tant d'autres symboles de l'héroïsme ayant marqué l'histoire du militantisme et de la lutte du peuple algérien. Les innovations et les créations de la jeunesse arabe constituent le thème principal de la rencontre se tenant à l'École supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Oran. Cette dernière a été marquée par la forte participation du Mouvement associatif et de l'Observatoire national de la société civile, du Conseil supérieur de la jeunesse en plus des autorités locales. Le choix de la ville d'Oran pour abriter ce rendez-vous appartient au secrétariat général de la Ligue arabe, et ce dans le cadre de la démarche du Mouvement de la jeunesse arabe.