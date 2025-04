En championnat saoudien, la formation d’Al Ahli de Djeddah s’est imposée aisément sur le score sans appel de 5 buts à 0, face Al Fayha. Une rencontre à sens unique qui a permis au capitaine d’équipe des Verts, Riyad Mahrez, de s’illustrer de fort belle manière, montrant encore une fois qu’il était l’un des meilleurs joueurs de la SPL. L’Algérien a régalé ses supporteurs et coéquipiers en sortant trois offrandes dans ce duel. Al Ahli a inscrit 3 buts en première période par Ibanez auteur d’un doublé (17’; 37’) et Ivan Toney (45’+3’), tous les trois marqués consécutivement à des corners bottés par l’ancienne star de Manchester City Riyad Mahrez. Magistralement tirés par Mahrez, les joueurs d’Al Ahli n’avaient qu’à bien assurer le coup en propulsant le ballon au fond des filets. En seconde mi-temps, l’international anglais Toney marque le 4e but en transformant un penalty avant que Mahrez ne clôt la marque à la 82e au prix d’un superbe ballon enroulé à ras de terre qui est allé mourir dans le petit filet du gardien. Un but chef-d’œuvre de l’Algérien ! Avec trois passes décisives et un but inscrit, Mahrez a été élu homme du match avec une note méritée de 10/10. Le natif de Sarcelles dans la région parisienne se distingue ainsi comme l’homme décisif d’Al Ahli cette saison avec 35 contributions, soit 15 buts et 20 passes décisives, toutes compétitions confondues (39 matchs). Riyad fait nettement mieux que lors de sa première saison en Arabie saoudite où il avait marqué 12 buts et délivré 14 passes décisives en 33 matchs, toutes épreuves confondues.