Le Portugais Rui Almeida a été nommé nouvel entraineur de la JS Kabylie en remplacement de Youcef Bouzidi, a annoncé, aujourd'hui, le club de Ligue 1 Mobilis sur ses réseaux sociaux. Agé de 54 ans, Rui Almeida a dirigé plusieurs clubs français de Ligue 2 entre autres le Red Star, Bastia, Troyes et Caen. Il compte également un bref passage sur le banc du club portugais de Gil Vicente en 2020. Le technicien portugais succède à Bouzidi, limogé au lendemain de la défaite en déplacement de la JSK face à l'USM Khenchela (2-1) pour le compte de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Pour rappel, la JS Kabylie occupe actuellement le 3e rang de la Ligue 1 en compagnie de Paradou AC qui compte un match en moins, l'ASO Chlef et la JS Saoura avec 7 points à l’issue de la 4e journée, pour un bilan de deux victoires, un nul et une défaite.