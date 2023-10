Le Portugais, Rui Almeida, a été nommé nouvel entraîneur de la JS Kabylie en remplacement de Youcef Bouzidi, a annoncé, hier, le club de Ligue 1 Mobilis sur ses réseaux sociaux. Âgé de 54 ans, Rui Almeida a dirigé plusieurs clubs français de Ligue 2 entre autres, le Red Star, Bastia, Troyes et Caen. Il compte également un bref passage sur le banc du club portugais de Gil Vicente en 2020. Le Portugais sera accompagné de Pedro Miguel Mimoso Duarte, entraîneur adjoint, et Sérgio Maurício Querido, préparateur physique. Ce n'est pas le grand entraîneur promis par les dirigeants aux supporters. Il ne possède qu'un seul titre à son actif, en l'occurrence celui de champion d'Égypte avec le Zamalek en 2015, en tant qu'entraîneur adjoint. Le technicien portugais succède à Bouzidi, limogé au lendemain de la défaite en déplacement de la JSK face à l'USM Khenchela (2-1) pour le compte de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Pour rappel, la JS Kabylie occupe actuellement le 3e rang de la Ligue 1 en compagnie du Paradou AC qui compte un match en moins, l'ASO Chlef et la JS Saoura avec

7 points à l'issue de la 4e journée, pour un bilan de deux victoires, un nul et une défaite.