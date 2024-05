De retour au pays, l'ancien sélectionneur national, Rabah Saâdane a décidé de reprendre du service dans les affaires techniques de la Fédération algérienne de football. En effet, l'architecte de l'épopée d'Oumdurman en 2009, a accepté la proposition du président Walid Sadi qui lui offre ainsi le poste de coordinateur technique général de la FAF.

Désigné pour rappel, dans cette commission ad-hoc chargée de dresser une liste d'entraîneurs, a même de postuler au poste de nouveau sélectionneur national, Saâdane revient donc dans une maison qu'il connaît très bien pour y avoir déjà exercé durant plusieurs années. Cheikh Saâdane, avait pour rappel, occupé par le passé plusieurs postes de responsabilité dont celui de directeur technique national et sélectionneur de l'EN. Il avait aussi été plusieurs adjoint et aussi instructeur des entraîneurs au niveau de la CAF et de la FIFA ainsi que professeur à l'ISTS.