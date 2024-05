Retenu par des obligations professionnelles, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, n'a pas pu assister à cette réunion ayant regroupé les représentants de la FAF aux arbitres de l'élite. C'est ainsi qu'il a décidé de déléguer son secrétaire général pour transmettre son message aux arbitres, indique un communiqué de la FAF, rendu public ce mardi.

«Le secrétaire général de la Fédération algérienne de football, Nadir Bouzenad, a présidé une réunion en compagnie des arbitres de l'élite ce lundi 6 mai 2024 à l'amphithéâtre Omar Kezzal du Centre technique national de Sidi Moussa», a-t-on écrit sur ce communiqué. La FAF informe aussi qu'à travers cette réunion le président de l'instance du football national, Walid Sadi a voulu transmettre un message dans lequel il a tenu à «exprimer tout son soutien aux arbitres ne manquant pas de leur transmettre ses encouragements en cette fin de saison».

Cependant, soucieux aussi de mettre tout le monde devant ses responsabilités, cette réunion, qui s'est déroulée en la présence de Mehdi Abid Charef, responsable de la Commission fédérale d'arbitrage, était une occasion pour le président de la FAF, Walid Sadi, de rappeler par le biais de son secrétaire général Nadir Bouzenad, aux arbitres l'importance de leur mission pour cette fin de saison aux enjeux cruciaux pour les clubs. Sadi, leur a demandé de faire preuve d'une concentration maximale et d'éviter autant que possible les erreurs. Il a également souligné l'importance de ne pas céder à la pression, quelle qu'en soit la source. Le président de la FAF a réitéré le soutien de l'instance qu'il dirige ainsi que celui de son bureau fédéral au corps arbitral tout en l'encourageant à continuer de faire preuve de responsabilité et d'impartialité, comme il l'a toujours fait.

«Une session d'échange entre Nadir Bouzenad et les arbitres a suivi cette réunion, permettant ainsi de clarifier certains points et de renforcer la communication entre toutes les parties concernées», a conclu le communiqué de la FAF.