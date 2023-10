Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi sur tous les fronts. En effet, sitôt arrivé d'Al Aïn où il avait assisté la veille à la rencontre amicale Égypte - Algérie (1 à 1), il a présidé dans la matinée, au siège de la FAF, une réunion regroupant les clubs et les représentants des joueurs et entraîneurs, avant de se déplacer dans l'après-midi pour une visite d'inspection au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la démarche de la FAF, en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, dans la perspective de réhabiliter cette enceinte et la mettre à la disposition de nos différentes sélections nationales ainsi que nos clubs, dans le but également d'alléger la pression sur les stades de la capitale. Lors de son passage à Tchaker, où il était accompagné de son chef de cabinet, Fouad Makhlouf et du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida, Lamine Bekhti, SADI a visité les différents espaces et composantes du stade (terrain, nouveaux vestiaires, nouvelle tribune officielle, espaces VIP et VVIP, espace média, ainsi que le terrain annexe en gazon naturel).

Par ailleurs, le président de la FAF a profité de son passage à Blida pour rencontrer Brahim Ouchene, wali de cette wilaya qui a réitéré les engagements de l'exécutif à finaliser les travaux dans les délais prescrits et permettre à la fédération et aux clubs de disposer de cette infrastructure qui a fait le bonheur de notre football par le passé....