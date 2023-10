Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi, a effectué une visite d’inspection lundi au stade du 5-Juillet (Alger), pour s’enquérir de l’avancement des travaux au niveau de cette enceinte, en prévision des échéances nationale et internationale qu’elle abritera prochainement. En effet, outre les derbies algérois, le stade olympique d’Alger devrait accueillir certaines compétitions continentales, notamment celles du CR Belouizdad en Ligue des Champions de la CAF, et celles de l’USM Alger en coupe de la Confédération. Le stade du 5-Juillet est le deuxième à faire l’objet d’une visite d’inspection de la part du président de la FAF, après le stade Nelson Mandela de Baraki, où il avait fait une virée le 27 septembre dernier, dans la même perspective. En effet, si le stade du 5-Juillet est destiné à accueillir les derbies de la capitale, ainsi que les compétitions africaines interclubs, le stade Nelson Mandela, lui, va abriter essentiellement les matchs de la sélection nationale, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une campagne qui débutera au mois de novembre prochain, par le duel Algérie - Somalie, dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires du Mondial-2026. Pour rappel, les grands stades d’Alger, entre autres le 5-Juillet et Nelson Mandela de Baraki, sont fermés pour travaux depuis le mois de juillet dernier. Soit juste après la clôture des derniers Jeux panarabes (5-15 juillet).