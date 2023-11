Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, s'est réuni les 8 et 9 novembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, sous la présidence de Walid Sadi, président de l'Instance fédérale algérienne. Le président de la FAF a d'abord, comme le veut la tradition, commencé par saluer les présents avant d'inciter tout le monde à redoubler d'efforts pour oeuvrer à la réalisation de son programme sur le terrain et se montrer à la hauteur des attentes des acteurs du football. Le président Sadi est revenu aussi lors de cette réunion sur la situation actuelle de notre football, après ses récentes rencontres avec les Ligues de football régionales et de wilayas. Les décisions importantes qui ont été prises, démontrent encore une fois, la détermination de Walid Sadi à mettre son plan à exécution.

La situation financière n'est pas au mieux

Lors de cette réunion, le BF a aussi fait le point sur la situation financière de la Fédération algérienne de football. Sadi et son bureau ont noté avec inquiétude la fragilité de la trésorerie. Ce qui a remis en cause l'exécution des actions des projets des actions futures de la FAF. Toujours dans le même contexte, le Bureau fédéral autorise le lancement des appels d'offres pour la recherche de nouveaux partenaires (sponsors). Toutefois, le BF s'est abstenu de se prononcer sur les comptes de l'instance du football algérien, préférant la fin de l'exercice pour le faire.

La mise en conformité des statuts, une priorité

Le président de la FAF Walid Sadi et son bureau, ont procédé à la désignation des deux avocats membres du Bureau fédéral, en l'occurrence Maîtres Rafika Guellati et Redhwane Negadi, ainsi que le secrétaire général de la FAF, pour préparer la mise en conformité des statuts de la fédération en adéquation avec la réglementation nationale et celle de la FIFA. Par ailleurs, le BF, a également approuvé durant cette réunion les textes réglementaires, suivants: le règlement intérieur des commissions spécialisées, le règlement de la coupe d'Algérie 2023/2024, et l'organigramme des structures permanentes de la FAF.

Ali Malek et Bahloul suspendus

Après avoir constaté de graves infractions à la réglementation et le manquement à l'obligation de réserve, le BF a aussi approuvé la suspension de la direction de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), présidé par Ali Malek, avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine assemblée générale. Cette décision est prise conformément et en application des dispositions des articles 14.2 et 36.20 des statuts de la FAF, pour violation des lois et règlements en vigueur. Le communiqué de la FAF informe aussi que le Bureau fédéral ordonne une procédure d'audit et de contrôle de gestion de la Ligue nationale de football amateur (LNFA). Il a été aussi décidé de suspendre le président de la ligue de la wilaya d'Annaba Amar Bahloul suite à de graves infractions.

Rehausser le niveau de l'arbitrage

Un plan d'action de développement de l'arbitrage et le rehaussement du niveau technique des arbitres, a été présenté par le directeur technique national de l'arbitrage aux membres du BF. Ce dernier lui a demandé d'axer les efforts sur la formation des jeunes talents, la coordination avec les ligues de wilayas et régionales visant à réduire les disparités existantes, la mise en place progressive d'un panel d'arbitres d'élite, en définissant des critères rigoureux d'accès, la promotion des arbitres talentueux et la relégation de ceux n'ayant pas le niveau technique requis, la mise en place d'un panel d'instructeurs et évaluateurs de haut niveau selon des critères objectifs.

Le budget de la CAN approuvé

Dans le but de prendre ses devants en matière de préparation de la prochaine CAN 2024, le Bureau fédéral s'est projeté sur cette échéance. C'est ainsi qu'il a approuvé le budget destiné à la préparation et participation de l'Équipe nationale à la coupe d'Afrique des nations du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Le BF a été aussi tenu informé sur les écarts des chiffres présentés lors de la passation de consignes entre le président sortant et le président Walid Sadi.