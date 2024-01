Présent à la cérémonie d’ouverture de la 34e édition de la coupe d’Afrique des nations, qui s’est déroulé samedi à Abidjan, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi est arrivé à Bouaké, dimanche, soit la veille du premier match des Verts contre l’Angola pour son entrée en lice à la CAN.

Occupé à régler certaines tâches importantes au niveau de la FAF, Sadi qui devait profiter de sa présence en Côte d’Ivoire pour rencontrer le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, tentera aussi de renouer les contacts avec les membres exécutifs de cette commission et veiller à protéger la sélection algérienne durant cette coupe d’Afrique des nations.

Les joueurs soulagés

Sadi a bien pris le soin de réunir les joueurs de l’Équipe nationale afin de les motiver avant le début de ce tournoi. Sadi, a donc décidé de prendre le relais pour diriger la délégation algérienne sur place. Sa présence a ramené plus de confiance dans le groupe.

Quant à la réunion avec les joueurs, elle visait à renforcer l’état d’esprit de l’équipe, et bien se préparer mentalement pour relever le défi qui les attend durant cette coupe d’Afrique des nations. En d’autres termes, les joueurs de l’Équipe nationale ont bien apprécié sa présence à la veille du départ du tournoi, hier, contre l’Angola.