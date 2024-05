À la demande des présidents des clubs de la Ligue 1 Mobilis, le président de la FAF Walid Sadi s'est réuni jeudi passé avec les responsables des différentes équipes de l'élite. Une rencontre qui a permis aux présidents d'exprimer leur ras-le- bol, au sujet du dossier de l'arbitrage. Ainsi, se sentant lésés, certains clubs, ont voulu interpeller le président Sadi à propos des erreurs commises par les arbitres en cette période cruciale de fin de saison. Il va sans dire que c'est le directeur technique de l'arbitrage, Mehdi Abid-Charef, qui a dû essayer les critiques. Certains lui reprochent sa gestion de cette période de la saison. La FAF a pris sa responsabilité en suspendant notamment Touabti et Mechairia, décriés après leurs récentes piètres prestations. Selon quelques sources, ces deux arbitres pourraient ne plus officier jusqu'à la fin de l'actuelle saison.

En sa qualité de président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi a donc répondu favorablement à la doléance des présidents de clubs. C'est ainsi qu'il a décidé de convoquer l'ensemble des arbitres de l'élite à une réunion d'urgence, ce lundi. Cette réunion se tiendra, aujourd'hui, au Centre technique de Sidi Moussa. Sadi va donc profiter de cette rencontre d'urgence pour rappeler tout le monde à l'ordre et demander plus de rigueur et de prise de responsabilités aux arbitres. Une manière aussi d'apaiser les esprits devenus surchauffés en raison des multiples fautes commises et qui parfois ont faussé les résultats des rencontres. En d'autres termes Sadi, va les mettre en garde contre toute tentative d'irrégularité qui risque d'avoir des répercussions fâcheuses sur le bon déroulement de cette fin de saison sportive. C'est en tout cas ce qu'il a promis jeudi comme réaction lors de sa réunion avec les présidents de clubs de la Ligue 1 Mobilis. Le premier remplaçable de la FAF, s'est aussi entretenu avec Mehdi Abid-Charef à propos du nombre de plaintes déposées par les dirigeants des clubs de l'élite, depuis quelques journées.

Ainsi, ce lundi, l'occasion lui sera donnée lors de la réunion d'urgence avec les arbitres de l'élite de s'expliquer de manière plus claire et plus directe avec les principaux concernés. Une chose est sûre, cette rencontre ne sera pas du tout comme celle qui a précédé. Sadi, entend hausser le ton, et mettre tout le monde devant ses responsabilités au sujet de cet épineux dossier d'arbitrage, de plus en plus décrié par presque l'ensemble des équipes de la Ligue 1 Mobilis.

Pour rappel, les équipes de la Ligue 1, veulent aussi demander plus de cohérence et d'éthique sur la programmation. C'est ainsi qu'il a été décidé par la FAF et la LFP, de terminer les rencontres en retard avant de reprendre la compétition pour terminer les 6 journées qui restent à disputer.