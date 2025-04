Vers l'interdiction des déplacements des supporters

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a réuni les responsables des clubs de la Ligue 1 professionnelle, ce mardi au siège de la FAF. Ayant constaté une escalade des violences dans les stades causées par de multiples raisons, le premier responsable du football en Algérie a tenu à exhorter les dirigeants des clubs algériens, ainsi que l’ensemble des acteurs du football national « à faire preuve de responsabilité dans leurs propos et surtout bannir les discours haineux ».

Sadi a aussi appelé ses interlocuteurs « à veiller au bon déroulement des matchs dans un esprit de fair-play, de sérénité et dans le respect des règles ». Précise le communiqué rendu public par l'instance fédérale sur son site officiel.

Cette réunion initiée par le président de la FAF avec les présidents des clubs de la Ligue de football professionnel, s’inscrit dans le cadre d'une rencontre de coordination et de concertation. Elle s’est déroulée en présence de représentants des pouvoirs publics, ainsi que des services de sécurité, considérés comme des partenaires importants et vitaux dans la programmation et l'organisation des rencontres des différents championnats nationaux.

Après des échanges très ouverts où chaque responsable avait l’opportunité de livrer sa vision des choses concernant cette escalade des violences, les présents à cette rencontre, se sont arrêtés de manière très responsable et significative sur « l’évaluation de la situation générale du football professionnel ». Ils ont aussi longuement discuté et évoqué la gestion de cette fin de saison, marquée par des tensions liées aux enjeux sportifs. « Les discussions ont été franches entre les différents acteurs du football national, qui se sont engagés à adopter une attitude responsable afin de terminer le championnat dans les meilleures conditions possibles », a notamment indiqué le communiqué de la FAF, publié mardi tard dans la soirée.

« Cette rencontre avec les présidents de clubs de l’élite, entrait dans le cadre de la concertation avec les formations. Elle a été provoquée après les manquements constatés dans l’organisation de certains matchs du championnat, en plus de la violence qui a sévi dernièrement dans nos stades et des décisions arbitrales », a déclaré Nadir Bouzenad, le SG de la FAF à l’issue de cette réunion.

Par ailleurs, certains présidents de clubs ont clairement proposé des solutions radicales pour combattre ce fléau de violences dans les stades. Ces responsables ont, durant leur intervention lors de cette réunion, appelé à l'interdiction des déplacements des supporters à compter de la 25e journée.

Une recommandation confirmée par le secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF), Nadir Bouzenad. Ce dernier a signifié dans des déclarations faites à la presse à l’issue de cette rencontre FAF-président de clubs, que « les présidents de clubs de Ligue 1 professionnelle ont proposé l'interdiction de déplacement des supporters à partir de la 25e journée, une mesure qui sera, néanmoins, soumise à l'approbation du Bureau fédéral lors de sa réunion prévue le 30 avril. » Dira Bouzenad à ce sujet avant de rajouter : « Les modalités de mise en œuvre de cette proposition seront arrêtées à l'issue de la réunion du BF. »

Présent lui aussi à cette réunion en sa qualité de président de la Ligue de football professionnel (LFP), Amine Mesloug, a promis que « l'utilisation de la VAR (l'assistance vidéo à l'arbitrage) sera généralisée dans tous les stades du championnat de Ligue 1 Mobilis à partir de la saison prochaine, en étroite collaboration avec la Télévision nationale, une initiative qui marque une avancée majeure dans la modernisation de l'arbitrage en Algérie, garantissant ainsi plus de transparence et d'équité dans les rencontres de football », a-t-il notamment déclaré.

Enfin, cette réunion s’est déroulée en présence de représentants de haut niveau de plusieurs ministères et corps de sécurité, à savoir le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice, le ministère de la Communication, le ministère de l'Intérieur, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) et la Gendarmerie nationale.