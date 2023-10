Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a pris des décisions cruciales pour préparer l'Équipe nationale en vue de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations 2023, qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Selon des sources bien informées, Sadi s'est rendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jeudi dernier, pour assister au tirage au sort de la compétition. Après cet évènement, il a décidé de prolonger son séjour dans le pays afin de superviser les questions administratives liées à l'hébergement des Verts. Sadi s'est ainsi rendu à Bouaké, la ville qui accueillera les matchs de l'équipe algérienne. Là-bas, il a réservé la résidence hôtelière de l'EN pour garantir les meilleures conditions de séjour à l'entraîneur national, Djamel Belmadi, et à ses protégés. Il a pris les devants afin que rien ne manque aux Verts pour leur mission de reconquérir le titre continental. Après avoir finalisé tous les détails et choisi la meilleure résidence, Sadi a pris l'avion, hier, en direction des Emirats arabes unis afin de rejoigne la délégation de l'Équipe nationale à Abu Dhabi. Cette rencontre marquera sa première réunion avec Riyad Mahrez et ses coéquipiers. Il est intéressant de noter que Sadi est bien connu des cadres de l'équipe, en particulier ceux qui étaient dans les rangs des Fennecs avant 2017. Ces initiatives montrent l'engagement du président de la FAF à soutenir l'Équipe nationale dans sa quête pour remporter la coupe d'Afrique des nations 2024. La réservation de la résidence hôtelière et la rencontre à Abu Dhabi marquent les premières étapes de cette préparation intense en vue du tournoi majeur. Les supporters de l'EN espèrent que ces efforts se traduiront par une performance exceptionnelle d'Amine Gouiri et ses coéquipiers.