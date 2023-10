La JS Kabylie, pensionnaire de Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé dimanche avoir résilié, à l'amiable, le contrat liant le club avec l'entraîneur Youcef Bouzidi, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. « Suite à une réunion convoquée et présidée par Achour Cheloul, président du Conseil d'Administration de la SSPA/JSK, ayant regroupé le directeur Sportif, le Manager Général ainsi que l'entraîneur du club, et après rapports et exposés, il a été procédé à la résiliation à l'amiable du contrat liant Bouzidi à la JSK, à compter d'aujourd'hui, le 1er octobre 2023 », a précisé la JSK. Arrivé sur le banc des « Canaris » lors du précédent exercice, Bouzidi paie les frais du mauvais départ de la formation de la ville des « Genêts », auteur de quatre points lors des trois premières journées du championnat avec un bilan d'une victoire, un nul, et une défaite concédée vendredi en déplacement face à l'USM Khenchela (2-1). « L'entraîneur adjoint, Mohamed Lacet, assisté d'Aït Tahar, assurera l'intérim et conduira les entraînements et la préparation de l'équipe jusqu'à désignation du nouvel entraîneur », conclut le communiqué. Lors de la 4e journée de la compétition, prévue le week-end prochain, la JSK recevra samedi l'USM Alger au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou (19h00).