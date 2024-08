De plus en plus présent dans ces Jeux olympiques 2024 qui se déroulent à Paris en France, le rameur algérien Sid Ali Boudina, a réalisé une belle prouesse en se qualifiant à la demi-finale C des épreuves d'aviron (Skiff messieurs individuel) des Olympiades de Paris 2024, après avoir terminé, hier, à la 5e place de la 2e série des quarts de finale avec un temps de 7:06.31, mardi au Stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne.

Revenu de très loin après avoir été repêché lors du premier tour, Boudina dont c'est la troisième participation à un rendez-vous olympique après ceux de Rio (Brésil) et Tokyo (Japon), disputera la demi-finale C, aujourd'hui.

Ses chances de finir ce concours dans une bonne position, demeurent intactes étant donné qu'il réalise une performance à même de lui permettre de rivaliser avec les meilleurs de cette discipline sportive. «Je me sens en grande forme par rapport à la première course. J'ai raté mes débuts, mais j'ai réussi à trouver l'énergie nécessaire pour aller chercher cette qualification», a déclaré Boudina.

Ambitieux, mais réaliste

Il est vrai, par ailleurs, que l'Algérien reste très ambitieux, mais il est réaliste en même temps quant à une éventuelle qualification en finale, aujourd'hui, car il va sans dire qu'il aura en face de lui, les meilleurs athlètes de la planète réunis pour un seul objectif cette année à Paris, à savoir se hisser sur le podium olympique. Le rêve est permis pour l'Algérien surtout qu'il a acquis une bonne expérience des concours du haut niveau, à travers ses échecs lors des deux derniers JO, disputés au Brésil 2016 et à Tokyo 2020. «Maintenant je vais essayer de bien récupérer et revoir ma course pour aborder cette demi-finale au top de ma forme. La prochaine course est très importante et je n'ai pas le droit à l'erreur», a-t-il ajouté.

Benchadli attendue ce vendredi

Par ailleurs, comme révélé, hier, l'autre athlète algérienne engagée en aviron (Skiff dames), Nihad Benchadli, elle confirme aussi tout le bien qu'on disait d'elle avant le début de ces Jeux olympiques. Critiquée pour avoir raté son entrée en matière samedi, Benchadli s'est bien rachetée, après voir aussi été repêchée comme son camarade Sid Ali Boudina. Elle a réalisé une excellente performance lundi au Stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne. Appliquée et en forme physique éblouissante, la championne d' Afrique d'aviron, s'était qualifiée à la finale E des épreuves d'aviron (Skiff dames individuel). Une finale qu'elle aura le temps de bien préparer puisque cette épreuve est prévue, ce vendredi, pour déterminer le classement de cette compétition, de la 30e à la 35e place.