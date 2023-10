Dans une performance éblouissante aux Jeux Mondiaux 2023 des Arts Martiaux, le lutteur algérien Sid Azara Bachir a décroché la médaille d’or dans la catégorie des moins de 21 ans (messieurs et dames) en lutte gréco-romaine. La compétition, qui s’est déroulée en Arabie Saoudite, a vu Sid Azara Bachir briller sur le tapis, tandis que ses compatriotes, Mohamed-Yacine Dridi et Adem Boudjemline, se sont distingués avec des médailles d’argent. Sid Azara Bachir (87 kg) a impressionné dès le début de la compétition, étant directement engagé en quarts de finale. Il a dominé le Koweïtien Alshenab Abdullah Shim avec un score de 5-0, avant de poursuivre sa quête en battant le Bahreïni Saipudinov Khidir Kurban (3-0) en demi-finale. En finale, le champion algérien, également titré en Afrique et en Méditerranée, a fait preuve de maîtrise en l’emportant 4-0 face au Saoudien Alsibyani Sanad Adnan. Le lutteur Adem Boudjemline (97 kg) a également fait honneur à l’Algérie en atteignant la finale. Tout comme son compatriote, il a commencé en quarts de finale, battant le Saoudien Fallatah Ibrahim Mohamed avec un score de 4-0. En demi-finale, il a triomphé du Tunisien Missaoui Mohamed Skander (3-1), mais a dû se contenter de la médaille d’argent après avoir perdu face à l’Égyptien Gabr Mohamed Aly Elsayed (5-0) en finale. Mohamed-Yacine Dridi (60 kg) a également participé à cette aventure algérienne, remportant sa demi-finale contre le Tunisien Hkiri Mohamed Yassine (5-0). Cependant, il a dû s’incliner en finale contre le Marocain Ettalibi Ismail (3-1), obtenant ainsi la médaille d’argent. Les Jeux Mondiaux 2023 des Arts Martiaux en Arabie Saoudite ont rassemblé 1500 athlètes de 120 pays dans 15 disciplines de sports de combat, dont l’Aïkido, le Kendo, le karaté, l’escrime, le judo, le jiu jitsu, la boxe, la boxe thaï, le sambo, le sumo, le taekwondo et le wushu. L’Algérie a fait preuve de talent et de détermination dans la lutte gréco-romaine, remportant deux médailles d’argent et une médaille d’or, ce qui témoigne de son excellence dans le monde des arts martiaux.