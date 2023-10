Les formations de Simba SC de Tanzanie et Al-Ahly SC d'Égypte ont fait match nul vendredi 2-2 (mi-temps: 0-1), au stade Benjamin-Mkapa National Stadium à Dar es-Salaam, en ouverture de la première édition de l'African Football League (AFL). Les Égyptiens ont ouvert le score peu avant la pause par Réda Slim (45e+1). En seconde période, les Tanzaniens ont égalisé d'abord par Denis Kibu (53e) avant de prendre l'avantage grâce à Sadio Kanouté (60e). Le club cairote a remis les pendules à l'heure par Kahraba (63e). Les deux clubs se rencontreront à nouveau mardi au même stade (15h00). Un seul match sera programme samedi: Petro Atletico (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) à 16h30. Les huit équipes s'affronteront dans le cadre d'une formule à élimination directe comprenant un quart de finale (aller et retour), une demi-finale et une finale. Les demi-finales se dérouleront entre le 29 octobre et le 1er novembre. Les vainqueurs de la première African Football League recevront une dotation financière de 4 millions de dollars. Le finaliste recevra 2,8 millions de dollars. Les deux demi-finalistes recevront chacun 1,7 million de dollars. Les quarts de finalistes recevront chacun 900000 dollars. L'objectif du tournoi est de devenir la compétition la plus prolifique du continent africain, offrant une nouvelle dimension en termes de divertissement, de production télévisuelle et d'expérience des supporters, qui viendra compléter les compétitions interclubs existantes de la CAF, souligne l'instance africaine.