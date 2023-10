Six cyclistes algériens (seniors/messieurs) prendront part à l'édition 2023 du Tour du Burkina Faso, prévue en dix étapes, entre le 26 octobre et le 6 novembre, a annoncé, hier, la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Selon la même source, il s'agit de Yacine Hamza qui avait validé son billet pour les Jeux olympiques Paris 2024 et récent vainqueur de l'édition 2023 du tour Chantal Biya (Cameroun), Nassim Saïdi de retour après une longue absence à cause d'une blessure, Abderraouf Bengayou, Abdellah Benyoucef, Abdelkrim Ferkous et le doyen Azzedine Lagab. Outre l'Algérie, l'édition 2023 du tour du Burkina Faso verra la participation du Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, Rwanda, Maroc, Benin, Guinée, Burkina Faso, ainsi qu'un club belge et trois équipes locales. «Cette édition 2023 du Tour cycliste du Burkina Faso se déroulera sur une distance globale de 1 259,2 kilomètres et la quasi-totalité des étapes se dérouleront sur un circuit plat, dépourvu de cols», a indiqué l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. «Il a été décidé également de supprimer certaines épreuves, comme le contre-la-montre individuel et le contre-la-montre ‘'par équipes''», a-t-on expliqué de même source.

La 7e étape, entre Koudougou et Boromo sera la plus longue de cette édition, avec une distance de 153 kilomètres. Les dix étapes: 1ère: Ouagadougou - Pô(125 km) 2e: Manga - Ziniaré (135 km) 3e: Ouaga - Ouaga (critérium 5,2 km x 28 tours) 4e: Ouagadougou - Koupèla (135 km) 5e: Tenkodogo - Zorgho (78 km) 6e: Ouaga - Koudougou (115 km) 7e: Koudougou - Boromo (153 km) 8e: Bobo - Bobo (critérium 10,2 km x 13 tours) 9e: Bobo-Dioulasso - PA (125 km) 10e: Saponé - Ouagadougou (115 km plus un circuit fermé de 5,1 km x 15.