Le sprinteur algérien Athmani Skander Djamil a été sacré Champion du monde de l'épreuve du 100m, classe (T13), après avoir remporté haut la main, lundi à Kobe au Japon, la finale des 11es Championnats du monde de para-athlétisme (17-25 mai). Dans une course assez rapide, Athmani Skander Djamil n'a laissé aucune chance à ses adversaires, notamment au Japonais Shuta Kawakami, second, au colossal norvégien Salum Ageze Kashafali, le recordman du monde de l'épreuve en 10.37, mais aussi l'Australien Chad Perris. La domination de l'Algérien s'est dessinée à partir des 50 derniers mètres où il a pris l'avantage. Elle s'est creusée jusqu'à la ligne d'arrivée, franchie en 10.44, un nouveau record d'Afrique pour Skander. La seconde place est revenue au Japonais Kawakami en 10.70, et la 3e au Norvégien Kashafali en 10.79. Cette médaille d'or de l'athlète Athmani Skander Djamil au 100m (T13) est la 3e pour l'Algérie, après celle de Nassima Saifi au lancer du disque avec un jet à 33, 90m, réalisant sa meilleure performance de la saison, et d'Ahmed Mehideb au lancer du (Club/F32) avec un jet à 37, 61m. Alors que Walid Ferhah ((36, 30m), a ajouté une médaille d'argent au même concours du Club et Fakhreddine Thelaïdjia une bronze au 400m (T36), avec un chrono à 54.53.

Avec cette moisson de cinq médailles, l'Algérie partage avec l'Angleterre, la 3e place au tableau provisoire des médailles après quatre journées de compétition.

Lors des finales jouées, lundi à Kobé, l'athlète Hamdi Sofiane a terminé la finale du 200m, classe T37, en 5e position, avec un chrono de 24.17, réalisant au passage sa meilleure performance de la saison. Le podium de l'épreuve est revenu à Andrei Vdovin (sous drapeau neutre) en 23.09, suivi du Polonais Michal Kotkowski (23.44) et Saptoyogo Purnomo en 23.61. De son côté, le lanceur du javelot (F38), Lazhar Ziamni s'est contenté aussi de la 5e place avec un jet à 35,78 m, loin des trois vainqueurs: les Colombiens Gregorio Lemos Rivas (56,75m) et Fernando Lucumi Villegas (52,73m) et le Chinois An Dongquan (51,21m). Pour sa part, la lanceuse Nadjet Bouchref (F51) s'est classée en 4e position du concours du disque (F51/52), avec un jet à 6,68 mètres, réalisant néanmoins un nouveau record d'Afrique de la spécialité.

Le podium a été remporté par la Brésilienne, Elizabeth Rodrigues (F53) en 14,22 m, devant la Japonaise Keiko Onidani (F53) avec 14,49 m et Elena Gorlova (athlète paralympique neutre), 12,67 m.