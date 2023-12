L'attaquant de l'Équipe nationale algérienne Islam Slimani, veut encore s'offrir un nouveau défi, après celui passé au Brésil qui a malheureusement mal terminé avec cette relégation de son équipe Curitiba FC en Série B brésilienne. Après avoir réussi jusqu'ici une belle carrière de footballeur, l'international algérien devrait retrouver l'Europe, où il s'est particulièrement distingué avec le Sporting Lisbonne, L'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco ou encore l'Anderlecht. C'est ce qu'un proche du joueur nous a appris, hier.

Après avoir évolué au Portugal, en Turquie, en Angleterre, en Belgique, l'Algérien serait proche d'un retour en France. L'ancien attaquant de l'OL qui a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en onze matchs joués avec Curitiba, devrait quitter cette équipe descendue donc en division inférieure. En pourparlers avec pas mal d'équipes de Ligue 1 française, Islam a été autorisé par Djamel Belmadi dimanche à quitter le lieu du stage des Verts à Sidi Moussa pour aller discuter un transfert. La prochaine destination du meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe nationale avec 44 réalisations, serait française. «Slimani était en France, lundi, pour négocier un transfert avec un club français et il est rentré, ce mardi, pour continuer la préparation avec le groupe de l'Équipe nationale concernée par la prochaine CAN2024», nous apprend une source sûre. L'identité du prochain club français d'Islam Slimani n'a pas encore fuité. En attendant l'officialisation de son transfert, Slimani, présent dans la liste élargie de l'Algérie pour la CAN 2024, est concentré sur le tournoi continental et se prépare au CTN de Sidi Moussa pour faire de ce qui est probablement sa dernière CAN, une grande réussite.