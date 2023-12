L'Équipe nationale rentrera en stage de préparation, mardi prochain, au Centre technique de Sidi Moussa. Ce premier rassemblement des Verts, connaîtra la présence de plusieurs éléments concernés par la prochaine coupe d'Afrique des nations à l'image de Ramy Bensebaïni, Anthony Mandrea et d'autres joueurs qui seront autorisés par leurs clubs respectifs à rallier ce premier regroupement par Djamel Belmadi, avant le départ à Lomé au Togo le 1er janvier où ils effectueront le gros de leur travail pré-compétitif.

Parmi aussi ces joueurs attendus, le 26 décembre prochain, au CTN de Sidi Moussa, on notera l'attaquant du Coritiba FC, Islam Slimani. Soumis à un travail spécifique depuis quelques jours pour maintenir la forme, Slimani rejoindra la sélection avant ses camarades pour préparer la CAN.

Devenu un élément incontournable dans cette attaque algérienne, Islam est présenté par les spécialistes du football africain comme l'un des atouts majeurs de l'Algérie, lors de cette phase finale de la coupe d'Afrique des nations.

Fort de son talent de buteur et de son expérience acquise au fil des années passées en sélection nationale, l'attaquant international algérien, Islam Slimani, s'apprête à disputer sa 6e coupe d'Afrique des nations de suite avec l'Algérie.

Présent depuis 2013 en Afrique du Sud sous l'ère Vahid Halilhodzic, Slimani qui a pris part au sacre des Verts en Égypte en 2019, a aussi joué d'autres phases finales, comme celles de 2015 en Guinée équatoriale, 2017 au Gabon, et 2022, au Cameroun.

Un record absolu que l'enfant d'Aïn Benian entend décrocher et que seuls deux autres internationaux détiennent, à savoir Rabah Madjer et Mahieddine Meftah. Raïs Ouaheb M'bolhi qui a, lui aussi joué, 5 CAN pourrait prétendre à ce record si Belmadi décide de faire appel à lui. Conscient que cette CAN est fort probablement sa dernière avec l'Algérie, Islam Slimani est animé d'une farouche détermination à confirmer son statut de meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne.

Slimani qui avait prématurément terminé la saison au Brésil après sa blessure contractée le 19 novembre dernier à Maputo, s'entraîne seul depuis une semaine sous la houlette d'un préparateur physique spécial, engagé pour le maintenir en forme.

Djamel Belmadi lui a demandé de rallier la sélection avant ses camarades à Sidi Moussa pour rattraper le temps perdu.

Pour l'ex- sélectionneur du Cameroun, du Togo et du Congo, Claude le Roy, le buteur de l'EN avec 42 réalisations, Islam Slimani sera l'une des forces de frappe de l'Équipe d'Algérie, lors de la prochaine phase finale de la CAN 2024.

Le Roy affirme que Belmadi aura tout à gagner en comptant sur les qualités de buteurs de l'ex- joueur de Monaco, Lyon et Brest: «Slimani a besoin d'être dans un environnement de confiance. Autrement, il peut être vite fragilisé. On a pu voir cela avec certains clubs où il est passé complètement à côté.

En Équipe d'Algérie, il est dans son univers. Il est bien dans sa peau et bien dans sa tête et cela fait de lui une arme redoutable pour l'Algérie.

Après, pour moi, s'il y a un joueur exceptionnel en cette équipe algérienne, c'est Riyad Mahrez. Islam Slimani est un buteur avec d'autres qualités et son comportement très positif, est important dans cette Équipe d'Algérie».