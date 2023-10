Dans un match très tendu et fortement disputé, Coritiba a réussi à décrocher une victoire précieuse contre Atletico Mineiro grâce à un but exceptionnel d’Islam Slimani. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, Slimani a inscrit le but gagnant en toute fin de partie, déchaînant l’euphorie parmi les supporters de Coritiba. Ce but décisif n’était pas seulement une victoire pour Coritiba, mais aussi une démonstration du talent de Slimani et de sa capacité à briller sous la pression. Il a su saisir l’opportunité qui s’est présentée à lui et a propulsé son équipe vers la victoire, la deuxième consécutive en championnat. Cette série de victoires consécutives est une bouffée d’air frais pour Coritiba, qui lutte pour se maintenir dans la première division brésilienne. Malheureusement, malgré ces victoires, Coritiba se trouve toujours en difficulté en bas du classement. À la 26e journée, l’équipe est positionnée à la 19e place, avec seulement 20 points au compteur. Cela les place à huit points du premier non relégable, Bahia, qui occupe actuellement la 16e place avec 28 points. La bataille pour éviter la relégation s’annonce ardue, mais la victoire de Slimani offre un espoir à l’équipe et à ses supporters. En ce qui concerne Islam Slimani, il a montré une grande polyvalence depuis sa signature au Brésil. Avec trois buts et une passe décisive à son actif, il s’est rapidement imposé comme un joueur clé pour Coritiba. Son impact sur le terrain et sa capacité à marquer des buts cruciaux font de lui un atout précieux dans la lutte de l’équipe pour rester dans l’élite du football brésilien. La victoire de Coritiba contre Atletico Mineiro, avec le but décisif d’Islam Slimani, est un moment mémorable pour le club et ses supporters. Bien que la situation au classement reste préoccupante, cette victoire montre que l’espoir persiste et que Slimani est prêt à tout donner pour aider son équipe à atteindre ses objectifs. La bataille pour la survie en première division est loin d’être terminée, mais Coritiba peut puiser de la confiance dans cette victoire cruciale.