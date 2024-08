Le groupe Sonatrach a annoncé dans un communiqué, lundi, son engagement à sponsoriser 23 athlètes portant les couleurs nationales lors des Jeux olympiques de Paris 2024, toutes disciplines confondues, dont 10 athlètes aux besoins spécifiques. Ce soutien intervient dans le but « d’encourager les représentants du sport national à récolter des médailles et à hisser haut le drapeau national parmi les nations participant à cet évènement sportif exceptionnel », ajoute le communiqué, précisant que « le sponsoring du groupe public a concerné 23 athlètes portant les couleurs nationales dans plusieurs disciplines, en l’occurrence la boxe, l’escrime, la lutte, l’haltérophilie, le judo et la natation, y compris les 10 athlètes aux besoins spécifiques ». « Sonatrach est une entreprise citoyenne, soucieuse d’assumer ses responsabilités sociales. Elle s’engage à apporter tout le soutien nécessaire au sport algérien et à l’élite nationale pour lui perscène internationale », précise le groupe public, souhaitant que les athlètes algériens participant à l’évènement récoltent diverses médailles, notamment des médailles d’or et réalisent des résultats exceptionnels et honorables pour eux-mêmes et pour le pays.