Une saison exceptionnelle se profile pour Mohamed-Amine Amoura, l'attaquant algérien qui a fait son entrée en Jupiler Pro League en provenance de Suisse. Vendredi dernier, il a encore fait parler de lui en marquant d'une manière spectaculaire. En tant que remplaçant, peu après l'heure de jeu, Amine Amoura n'a eu besoin que de 4 courtes minutes pour inscrire son 5e but de la saison en championnat belge. Avec cette performance, Amoura et ses coéquipiers renforcent leur position en tête du classement de la Jupiler Pro League avec 25 points après 11 matchs disputés, soit 4 points de plus que le dauphin Anderlecht, qui a un match en moins. Mais Amine Amoura ne brille pas seulement en club. Lors de la trêve internationale, il a également été buteur et passeur avec l'Équipe nationale algérienne, les Verts. Sa vitesse a été l'un des points forts de sa prestation, atteignant une vitesse maximale de 36,5 à 37 km/h, ce qui lui vaut le surnom de «le missile de l'Union Saint-Gilloise» sur le site belge De Morgen.

Le même média classe Amoura parmi les joueurs les plus rapides d'Europe, surpassant même l'attaquant norvégien Erling Haaland. Selon le site spécialisé, le joueur algérien possède une «puissance explosive» dans les premiers mètres, et les chiffres ne font que confirmer ses performances impressionnantes. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Équipe nationale algérienne, n'a pas tari d'éloges sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise. Il a souligné qu'Amoura est dans une forme étincelante, en ajoutant: «Il a des statistiques incroyables. Ce qui lui arrive aujourd'hui n'est que la confirmation de ce qu'il réalise depuis des années. Il travaille tellement, et il est tellement sérieux. Il ira très loin, inchaAllah!». Avec de telles performances, Mohamed-Amine Amoura est sur la voie de devenir une star internationale, et il est probable qu'il ne reste pas longtemps en Belgique si sa progression continue. Les fans du football et les observateurs ont désormais les yeux rivés sur ce talent exceptionnel, qui semble destiné à briller sur les plus grandes scènes du football mondial.