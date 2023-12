La sélection palestinienne, en stage à Annaba depuis mardi pour préparer la prochaine coupe d'Asie 2024 qui aura lieu en janvier à Doha au Qatar, a disputé sa première rencontre amicale, face à l'USM Annaba, samedi soir. Pour cette première sortie, les poulains du coach Makram Daboub ont eu droit à un accueil royal de la part des supporters d'Annaba. Ces derniers, malgré les conditions atmosphériques difficiles, et les pluies qui se sont abattues pendant toute la journée, se sont déplacés en nombre important pour remplir les tribunes du stade du 19 -Mai 1956 et montrer par la même occasion tout leur soutien à la cause palestinienne. Munis de drapeaux palestiniens, les fans algériens ont accueilli les fedayin par de vibrants «Palestine chouhada! «. Pour revenir à cette rencontre, la Palestine s'est imposée sur le score de 3 buts à 2 face à une formation d'Annaba qui a montré une belle résistance pour offrir à nos frères palestiniens un véritable test de préparation. Les buts de la sélection palestinienne ont été marqués par l'attaquant Abou Warda 29', et Zayd Kanbar à la 56' et 91'. Aïman Haraz à la 22'(penalty) et Aïman Belhar 77' ont été les buteurs de l'USM Annaba dans ce match qui s'est déroulé dans une ambiance fraternelle, malgré cet engagement physique sans merci qui a caractérisé la première période de cette rencontre. En seconde période, l'équipe palestinienne, a montré une meilleure organisation de jeu qui lui a permis d'ailleurs, de remporter ce match, en inscrivant le but de la victoire, en toute fin de rencontre, après une contre- attaque bien menée à partir du milieu de terrain. Une bonne réplique pour les Palestiniens afin d' entamer ce regroupement qui s'étalera jusqu'au 20 décembre prochain.

Pour rappel, la sélection palestinienne de football qui est arrivée, ce mardi, à Annaba dans le cadre de son stage de préparation, pour la coupe d'Asie en 2024 au Qatar, affrontera, ce mardi, l'Équipe nationale olympique U23, dirigée par Yacine Manaa. Enfin, il faut aussi mettre en avant la fidélité du public algérien en général, toujours acquis à la cause palestinienne. D'ailleurs, d'aucuns parmi les joueurs palestiniens ont tenu à remercier et saluer les fans présents au stade du 19- Mai d'Annaba:» On se sent chez nous en Algérie. Ce n'est pas étranger à ce peuple algérien qui a toujours montré une grande sympathie pour notre cause», disaient-ils, notamment aux organisateurs de ce stage.