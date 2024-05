Mercredi soir, le Real Madrid a renversé le Bayern Munich (2-1) au stade Santiago-Bernabéu. Les Merengues se sont ainsi qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Si certains ont parlé de «chance», Thierry Henry n'est pas du même avis comme il l'a fait savoir sur le plateau de CBS Sports.

«Ça, ce n'est pas de la chance. Ça s'appelle le Real Madrid. Si on t'avait dit que le Real Madrid gagnerait sur une passe décisive de Rüdiger pour Joselu, tu ne l'aurais pas cru. Bien, si, c'est le Real Madrid et c'est comme ça que ça se passe.»

Puis, il a ajouté: «Les gens parlent de Bellingham, avec raison. Ils parlent de Mbappé, aussi avec raison. Mais s'il vous plaît, Vinicius Junior... Il faut lui donner son crédit. Il en a énormément.

Il y a eu un moment durant le match où aucun joueur du Real Madrid ne voulait le ballon et lui n'arrêtait pas de le demander jusqu'au but.» Le Brésilien compte un fan supplémentaire avec Thierry Henry.