Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions et de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) aura lieu le vendredi 6 octobre à Johannesbourg (Afrique du Sud), a indiqué le site spécialisé Yallokora vendredi, citant des sources proches de l’instance continentale. Les équipes qui participeront à cette phase, dans ces deux épreuves, seront connues ce week-end, au terme du 2e tour préliminaire (retour), dont les matchs se joueront vendredi, samedi, et dimanche. En Ligue des Champions, l’Algérie sera éventuellement représentée par le quadruple champion d’Algérie en titre le CR Belouizdad, qui a pris option sur la qualification en allant s’imposer en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers (3-1). Le match retour se jouera samedi au stade Miloud Hadefi d’Oran (20h00). En coupe de la Confédération, l’USM Alger, détentrice du trophée, tentera de valider son billet pour la phase de poules, à l’occasion du match retour prévu dimanche face au FUS Rabat au stade Miloud Hadefi d’Oran (20h00). Lors de la première manche disputée samedi dernier, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). La première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions et de la coupe de la Confédération africaine se disputera les 24, 25, et 26 novembre prochain.