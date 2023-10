Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a eu lieu, dévoilant les groupes qui façonneront le destin des équipes africaines lors de cette compétition tant attendue. Certains ont trouvé leur sort plus clément que d'autres, mais la rivalité et l'excitation sont palpables dans l'air. L'Algérie, a été placé dans un groupe qui pourrait être considéré comme "facile" par certains observateurs. Les Fennecs se retrouvent dans le Groupe D aux côtés de l'Angola, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Cela promet d'être une route relativement aisée pour l'Algérie, qui cherchera à récupérée son titre avec détermination.La Tunisie, une équipe forte d'Afrique du Nord, fait face à un défi de taille dans le Groupe E. Ils se mesureront au Mali, à l'Afrique du Sud et à la Namibie, ce qui signifie que chaque match sera crucial pour leur avancement dans le tournoi.Le Maroc, un autre prétendant sérieux au titre, a été placé dans le Groupe F aux côtés de la Tanzanie, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Ce groupe peut réserver des surprises, mais le Maroc est le favori pour sortir en tête.Le Sénégal, tenant du titre, devra faire face au Cameroun dans le Groupe C, aux côtés de la Gambie et de la Guinée. Les Lions de la Teranga viseront à rééditer leur succès de la CAN 2022.L'Égypte, pays légendaire du football africain, se retrouve dans le Groupe B aux côtés du Mozambique, du Cap-Vert et du Ghana. Ce groupe promet des affrontements féroces entre des équipes bien établies.Enfin, le Groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale et du Nigeria. Les Super Eagles du Nigeria seront les favoris de ce groupe, mais la compétition s'annonce féroce.La CAN 2023 s'annonce passionnante avec des groupes variés et des équipes qui se battront pour décrocher le titre tant convoité. Les supporters à travers le continent attendent avec impatience le coup d'envoi de cette compétition qui promet d'être inoubliable.