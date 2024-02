Le président de la Fédération algérienne de football est appelé à finaliser le dossier du nouvel entraîneur des Verts dans les prochains jours. Suite au départ de Djamel Belamdi, après l'échec des Verts lors de la CAN 2023, qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février en cours, la barre technique de la sélection nationale est vacante. Plusieurs noms ont été cités pour succéder à Belmadi, mais à l'heure où nous mettons sous presse aucune piste n'a été finalisée. Le premier responsable du football en Algérie, ne veut pas trop se précipter au risque de se tromper dans son choix. Sadi multiplie les contacts avec des techniciens de renom, à même de répondre au profil recherché, mais toujours sans concrétiser. Le dernier entraîneur qui aurait été contacté, serait l'ex- sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet. Auteur d'un travail remarquable avec la sélection gambienne, le technicien belge n'a pour le moment rien conclu, même si certains l'avancent comme étant une piste sérieuse pour Walid Sadi.

Halilhodzic hésite encore

Désigné comme le choix numéro un de la Fédération algérienne de football pour prendre la place du désormais ancien sélectionneur Djamel Belmadi, l'entraîneur bosnien Vahid Halilhodzic n'a pas encore trouvé, du moins de manière officielle, un terrain d'entente avec le président Walid Sadi. Les deux hommes qui se connaissent parfaitement, avaient convenu de se rencontrer pour éventuellement finaliser mais pour l'heure rien n'est encore fait. Halihodzic qui n'écarte pas l'idée de revenir en Algérie pour revivre l'épopée de 2014 où il avait été l'architecte de la qualification historique des Verts en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Brésil, est courtisé par plusieurs sélections en Affiche et même dans les pays du Golfe. La Tunisie et les Emirats arabes unis seraient très captivés à l'idée de le recruter et le «chiper» donc à la Fédération algérienne de football.

Ivankovic a aussi postulé

Wladimir Petkovic et Christian Gourcuff demeurent selon quelques indiscrétions, des pistes éloignées étant donné qu'aucun des deux coachs ne répond aux critères de choix, posés par la Fédération algérienne de football pour la conjoncture actuelle. Le président de la FAF, Walid Sadi, s'est donné jusqu'au 15 février pour dénicher l'entraîneur qu'il faut, afin de mener le bateau de l'Équipe algérienne à bon port. Carlos Queiroz est aussi une piste envisageable. Le technicien portugais, au vécu très reluisant, en club et en équipes nationales, serait très intéressé par la proposition algérienne. Certains en Algérie, l'ont même pressenti comme le sélectionneur idoine pour prendre la place de Djamel Belmadi.

Outre la candidature de Vladimir Petkovic, Tom Saintfiet et Bernard Casoni, la FAF a reçu plusieurs autres CV d'entraîneurs susceptibles de driver la sélection algérienne. Le dernier en date serait le coch Branko Ivankovic.

Ayant exercé comme entraîneur en chef de la sélection iranienne de 2002 à 2006, ce technicien croate, a aussi drivé le Sultanat d'Oman et aussi pas mal de clubs à l'image du Dinamo Zagreb (Croatie), et Hanover (Allemagne)