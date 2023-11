Alors qu'ils étaient annoncés quasiment acquis pour la sélection algérienne, deux joueurs algériens, possédant la double nationalité, ont changé de position à la dernière minute, soit quelques heures seulement, après l'annonce de leur conviction en équipe d'Algérie sur le site officiel de la Fédération algérienne de football.

Ces deux joueurs prometteurs qui évoluent dans des clubs du championnat espagnol de jeunes catégories, convoqués récemment avec les U20 pour prendre part au prochain tournoi UNAF qui aura lieu en Tunisie du 11 au 22 novembre 2023, ont été sélectionnés aussi par l'Équipe nationale espagnole des U19. Il s'agit de l'attaquant du Betis Yanis Sanhadji, et du défenseur de l'Atletico Madrid Rayane Belaïd. Une convocation pour laquelle ils ont répondu favorablement, malgré leur engagement avec l'Algérie.

La contre-attaque des Espagnols

La Fédération espagnole de football a décidé donc de livrer une véritable résistance à la Fédération algérienne, à propos des jeunes talents formés en Espagne. En convoquant des joueurs récemment convoités par l'Algérie, la Fédération espagnole veut protéger son réservoir de pépites possédant la double nationalité. C'est le cas de Wassim Keddari qui avait déjà été convoqué en U18 avec l'Espagne et vient d'être sélectionné en équipe d'Espagne, au moment où certains l'avaient annoncé officiellement acquis pour le Qatar, surtout après son contrat professionnel signé avec Al Arabi (Qatar). Quant à Yanis Sanhadji et Rayan Belaïd, c'est la première fois qu'ils reçoivent des convocations en équipe d'Espagne jeunes.

Une manière de la part des Espagnols de les empêcher de rejoindre l'Algérie, du moins pour le moment.

Car, comme tout le monde le sait, ces joueurs en question, peuvent toujours changer d'avis et jouer pour les Verts à l'avenir avec l'équipe première, à l'image de Amine Gouiri ou Houssem Aouar. Ces derniers avaient fait toutes leurs classes en équipe de France jeune, avant de choisir de jouer pour l'Algérie, actuellement sous la houlette du coach Belmadi.

Les précisions de la FAF

Après ce faux bond posé, par les deux joueurs, Yacine Sanhadji (Real Betis, Espagne) et Rayane Belaïd (Atletico Madrid, Espagne), donnés comme potentiels renforts de l'Équipe nationale des U-20, la Fédération algérienne de football, a décidé de communiquer à ce propos mais sans vraiment apporter des précisions de taille. En effet, aucune raison au sujet de cette volte-face des deux joueurs n'a été donnée par la FAF qui s'est donc contentée de rapporter l'information déjà donnée en large par la presse algérienne et espagnole, jeudi en milieu de journée. «Le sélectionneur national, Yacine Manaa, avait procédé à la convocation de joueurs locaux et ceux évoluant à l'étranger, dont Yacine Sanhadji (Real Betis, Espagne) et Rayane Belaïd (Atletico Madrid, Espagne), après avoir obtenu leurs accords de principe et l'aval de leurs parents respectifs, conformément aux procédures d'usage.

Les convocations adressées aux intéressés, via leurs clubs respectifs, pour assister au premier stage d'entraînement de l'équipe algérienne, n'ont pas eu de suite, au motif que ces joueurs ont choisi la sélection espagnole U-19, suite à leur convocation par la Fédération espagnole de football (FEF).» Peut-on notamment lire sur ce communiqué officiel de la FAF.