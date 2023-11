Comme indiqué dans un communiqué publié jeudi sur le site de la Fédération algérienne de football, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réunir toutes les conditions à même de favoriser la réussite du match Algérie-Somalie, prévu le jeudi 16 novembre au stade Nelson-Mandela (18h00).

Ce duel qui compte pour 1ère journée (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026 revêt une importance capitale pour la suite du parcours des Verts dans ces éliminatoires.

C'est pourquoi le président de la FAF, Walid Sadi, a beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place une cellule, chargée de préparer les prochaines échéances de l'Équipe nationale.

«Après un débat et des échanges entre les présents, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour mettre les conditions idéales concourant à la réussite de cette première sortie des Verts dans le cadre de sa campagne des éliminatoires du Mondial 2026, mais également pour assurer le confort de la délégation somalienne et des supporters», peut-on lire dans ce communiqué de la FAF.

Pour rappel, outre la Somalie, l'Algérie évoluera également aux côtés de la Guinée, de l'Ouganda, du Botswana, et du Mozambique. Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera pour la phase finale prévue aux États-Unis, au Canada, et au Mexique.

Pour aussi bien préparer les aspects organisationnels de ce match, une réunion s'est tenue mardi au siège de l'instance fédérale à Dély Brahim, «sur demande de la FAF, en présence de tous les services concernés par l'organisation de cette rencontre, à savoir la Gendarmerie nationale, la direction générale de la Sûreté nationale et la Protection civile, les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf et d'autres services», rajoute ce communiqué.

Sadi veut rompre avec les anciennes habitudes

C'est pour dire que rien n'a été laissé au hasard par la commission chargée de préparer les échéances de l'Équipe nationale. Des instructions ont été données par Walid Sadi dans ce sens pour permettre à l'Algérie de réaliser le meilleur départ possible dans ces éliminatoires CM 2026. Une manière de rompre avec les anciennes pratiques où la sélection nationale éprouvait parfois des difficultés à trouver un terrain décent pour abriter les rencontres de l'EN, comme ce fut le cas les mois de septembre et octobre derniers. En d'autres termes, chacune est mise devant sa responsabilité, et doit rendre des comptes au moindre manquement quant au programme de préparation des rencontres internationales des Verts.

Lors de cette réunion tenue donc au siège de la Fédération algérienne de football, Halim Djendoubi, secrétaire général adjoint de la FAF a fait une présentation sur le dispositif organisationnel et le règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du monde 2026. Les Verts vont effectuer ainsi leur retour au stade Nelson Mandela de Baraki, à l'occasion de ce match face à la Somalie, le 16 novembre prochain.

Un retour qu'on souhaite triomphal au stade Nelson Mandela

Il est utile de rappeler que l'enceinte du stade Nelson Mandela n'a abrité qu'un seul match de l'Équipe nationale depuis son inauguration, le 23 mars dernier face au Niger (2-1), dans le cadre de la 3e journée des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier - 11 février). Un retour que les camarades du capitaine d'équipe Riyad Mahrez, avaient tout le temps souhaité mais qu'il n'ont pu voir s'exaucer en raison de l'état lamentable dans lequel se trouvait le gazon de ce stade.