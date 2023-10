La sélection algérienne (toutes catégories) d'aviron a glané huit médailles dont trois en or mardi, aux Championnats d'Afrique d'aviron actuellement en cours en Tunisie, après avoir dominé les finales du Skiff poids lourd (U23 dames), Skiff poids léger (messieurs), et celle du Double-Poids léger (dames), disputées au plan d'eau du Lac de Tunis. Les médaillés d'or algériens sont: Nihed Benchadli en Skiff poids lourd (U23 dames), Sid Ali Boudina en Skiff poids léger (messieurs), alors que le tandem Feriel Zitouni et Lilia Megueded s'est imposée dans l'épreuve du Double-Poids léger (dames). La sélection algérienne qui participe à cette compétition continentale avec un total de 14 rameurs (messieurs et dames, de différentes catégories d'âge), a glané trois autres médailles dans la foulée: trois en argent et deux en bronze. Celle en argent a été remportée par le tandem Boudjemaâ Chems-Eddine - Aymen Fateh, dans l'épreuve du Double poids-lourd (messieurs), alors que les breloques en bronze ont été l'oeuvre de Hellal Chaïma-Berrouane en Sikff poids-léger (dames) et Aymen Fateh, dans l'épreuve du Skiff poids-lourd U23. Les jeunes internationaux algériens n'étaient pas en reste, puisqu'eux aussi sont monté sur le podium, à commencer par le tandem Yacine Lahlou - Chérif Boukhous, ayant glané une médaille d'argent en Double-juniors, avant que leur compatriote Sabria Boukhous, ne bonifie un peu plus cette moisson, en décrochant à son tour une médaille d'argent en Solo-junior. Cette 15e édition des championnats d'Afrique d'aviron se déroule du 23 au 26 octobre, au plan d'eau du Lac de Tunis. L'Algérie y prend part avec un total de 14 rameurs, dont six sont concernés par la qualification aux Jeux olympiques de 2024 à Paris (France). En effet, cette compétition continentale (toutes catégories) est qualificative aux prochains Jeux olympiques et Paralympiques de 2024. Selon les organisateurs, elle a drainé la participation d'un total de 168 rameurs, représentant 20 pays. Il s'agit de la Tunisie, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Cap Vert, l'Egypte, le Kenya, la Libye, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Soudan, le Togo, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le programme comprend les compétitions du championnat d'Afrique seniors, U23 et juniors, outre les tournois des qualifications olympiques et paralympiques pour les Jeux de Paris-2024. Les spécialités olympiques se disputeront en individuel, messieurs et dames, ainsi qu'en double messieurs et dames, tandis que les épreuves paralympiques se joueront en individuel messieurs et dames (paraplégie) et en double mixte (paraplégie partielle).