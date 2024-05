Les athlètes algériens de para-judo (judo pour visuels), Abdelkader Bouamer, Youcef Radjai et Abderrahmane Chetouane ont remporté, chacun une médaille de bronze dans leurs classes et catégories de poids, au Grand Prix de Tbilissi en Géorgie, dernier tournoi de qualification aux Jeux paralympiques de Paris et qui a pris fin dimanche.

Engagé dans la catégorie des -60kg (J1), Abdelkader Bouamer a décroché sa médaille de bronze en battant, dans la petite finale, Blanco Marcos Dennis (Venezuela) par ippon.

Auparavant, Bouamer avait été éliminé en quarts de finale, au Golden score, par le vainqueur du tournoi, l'Indien Parmar, avant de se ressaisir dans les deux combats de repêchage, face tout d'abord, à Kongsuk Vitoon (Thaïlande) et le Vénézuélien.

Cette consécration permettra sans aucun doute à Bouamer de gagner encore des points au classement de qualification aux Jeux paralympiques de Paris, mais sa présence à ces joutes n'est pas acquise pour l'instant, car dans sa catégorie et classe, seules les sept premiers au classement sont assurés de disputer les JP-2024.

Le podium de la catégorie a été complété par Palmar, vainqueur du Brésilien De Oleveira.

De son côté, Youcef Radjai (-90kg/J1), est monté sur la 3e marche du podium au tournoi de Géorgie, après avoir battu par Ippon l'Ouzbékistan, Abdiev Turgan.

La seconde médaille de bronze est revenue au Kazakh, Arstanbekov, alors que la médaille d'or a été remportée par le Brésilien, Da Silva Cavalcante devant l'Anglais, Powel.

Dans la catégorie des +90kg (J1), l'Algérien, Abderrahmane Chetouane, a remporté lui aussi la médaille de bronze du tournoi, après avoir battu Utepov Yerlan (Kazakhstan) par Ippon. La première place de la catégorie a été gagnée par le Brésilien, De Araujo Wilians, vainqueur en finale, du Moldave, Ion Basoc.

Lors du Grand Prix de Tbilissi en Géorgie, l'Algérie avait engagé six athlètes: Youcef Radjai (-90kg, J1), Abderrahmane Chetouane (+90kg, J1), Bouamer Abdelkader (-60kg, J1), Ishak Ouldkouider (-60kg, J2), Ishak Korichi et Sinacer Nabil (-73kg, J1).

Même qualifié aux Jeux paralympiques-2024, Ouldkouider a été éliminé au 1er tour à Tbilissi, de même que Nabil Sinacer, alors que Ishak Korichi a pris la 7e place.

Le Grand Prix de Tblissi (Géorgie) a drainé quelque 200 athlètes (messieurs et dames) de 48 pays dont l'Algérie.