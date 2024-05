Du suspense en perspective jusqu'à l'ultime journée du championnat

À quatre jours de la fin du championnat d'Algérie de la Ligue 1 Mobilis de football professionnel dont le MCA est déjà champion, la 2e place, qualificative à la Ligue des Champions reste ouverte pour trois clubs à savoir le CR Belouizdad, le CS Constantine et l'USM Alger. Mais il faut aussi faire remarquer que le CSC et l'USMA doivent jouer leurs matchs en retard respectifs pour être fixés sur leurs véritables probabilités de terminer dans cette position de dauphin.

Un coup d'oeil au classement général de la Ligue 1 Mobilis fait ressortir que le CS Constantine compte un match en retard, alors que l'USM Alger compte trois rencontres en retard à disputer.

En d'autres termes, théoriquement, l'USMA est favorite pour terminer à cette deuxième place du classement en fin de saison, mais pour ce faire, il va lui falloir d'abord gagner ses trois matchs en retard. Ceci, sans oublier que pour les trois équipes concernées, il va falloir aussi assurer la victoire durant les quatre dernières rencontres restantes et ramasser un maximum de points possibles pour clore la saison sur l'une des deux places qui restent en jeu sur le podium.

En évoquant la suite du championnat, il y a lieu de noter que pour la prochaine journée, soit à la 27e de la Ligue 1 Mobilis, l'USM Alger et le CR Belouizdad, auront les faveurs des pronostics en jouant à domicile, alors que le CS Constantine sera en appel hors de ses bases.

En effet, l'USM Alger accueillera l'ASO Chlef (9e au classement avec 34 points) au moment où le CR Belouizdad recevra le MC El Bayadh (12e avec un total de 32 points), alors que le CS Constantine devra effectuer un périlleux déplacement à Biskra pour y rencontrer l'équipe locale de l'USB qui occupe actuellement la 10e place en compagnie du NC Magra, avec un total de 33 points chacun.

Or, il se trouve que les Constantinois auront fort à faire lors des prochaines journées, dans la mesure où, ils doivent, entre autres, disputer leurs deux prochaines rencontres, à l'extérieur de leur fief, face à deux équipes jouant leur survie en Ligue 1 Mobilis du football professionnel. Il s'agit de l'US Biskra et l'ES Ben Aknoun. Ce qui montre toute la difficulté qu'aurait le coach Amrani afin de booster ses joueurs et surtout les préparer aussi bien sur le plan technique que sur le plan psychologique pour leur éviter la pression en tentant de les mettre dans de très bonnes conditions.

Pour le Chabab de Belouizdad, sa tâche sera ardue pour les prochains matchs où ils doivent d'abord recevoir l'ASO Chlef, puis El Bayadh, avant de se déplacer à Béchar pour rencontrer la JSS et enfin terminer la saison avec un derby contre un autre club algérois, à savoir, simplement, le champion d'Algérie en titre, avant terme.

Pour le CS Constantine, il devra d'abord jouer hors de ses bases face à l'ES Ben Aknoun et l'US Biskra avant de terminer la saison avec un déplacement chez les voisins de l'ES Sétif, un derby de l'Est à suivre au cas où...

Quant à l'USM Alger qui lorgne aussi sur cette 2e place du classement en fin de saison, il va falloir d'abord gagner tous ses matchs en retard sans oublier les quatre derniers au programme à savoir d'abord un très difficile déplacement à Oran pour rencontrer le MCO local qui veut quitter l'avant- dernière place du classement qu'il occupe actuellement. Par la suite, les Noir et Rouge devront recevoir l'US Souf puis l'ASO Chlef avant de terminer la saison avec un déplacement à Magra pour y rencontrer l'équipe locale du NCM.

C'est dire que l'enjeu pour terminer la saison à la deuxième place du classement par les trois clubs concernés, pour le moment, le CRB, le CSC et l'USMA est de taille et risque d'aller jusqu'à la dernière journée du championnat.