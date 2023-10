Notre ami et collègue, Mohamed Benhamla vient de rejoindre les cieux après quelques mois de lutte ardue avec un mal qu'il n'a pas eu le temps d'apprivoiser. Professionnel et adroit, Mohamed maîtrisait son domaine et jouissait d'une aura parmi ses pairs, mais aussi parmi les joueurs, les équipes et le monde du football en général. Humble et très courtois, il était notre lanterne sportive au cours des briefings quotidiens, où il intervenait avec une sacrée dose de maîtrise et de pédagogie. Au cours des premières semaines de cette terrible maladie qui l'avait affecté, Mohamed paraissait affolé et amoindri. À travers les discussions que nous avions, chaque matin, Mohamed était terriblement affecté par la maladie, mais ne voulait pas abdiquer. Il essayera, tout d'abord, la hidjama pour se débarrasser de ce mal inconnu qui le consommait lentement. Je lui ai proposé de le mettre en contact avec un neurologue à Oran, C'est le professeur Taïbi Assyr qui tentait de lui expliquer la maladie et de le rassurer. Professeur Assyr m'avait, cependant, recommandé de l'acheminer vers l'étranger pour «des soins appropriés». Un jour, juste avant son départ en télétravail, alors qu'on discutait à deux, il a éclaté en sanglots. À cet instant, Mohamed paraissait savoir à quoi il faisait face. Il m'avait confié, plus tard, comment ses petites filles étaient aux petits soins avec lui et combien ça le touchait. Quand Saïd Boucetta qui était pratiquement à ses chevets nous avait annoncé qu'il avait trouvé une bonne thérapie et qu'il se remettait progressivement, notre joie était grande. Adieu Mohamed, tu nous manqueras toujours.