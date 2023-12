La sélection nationale U23 se trouve depuis, avant-hier, à Annaba où elle doit rester deux jours pour se préparer en vue de la rencontre amicale, prévue aujourd'hui, contre la sélection nationale de la Palestine, dans le cadre de la préparation de cette dernière, pour les qualifications de la prochaine coupe d'Asie des nations, prévue au Qatar. Après son premier match amical, gagné contre l'USM Annaba, équipe de la 2e division amateur centre-est, sur le score de (3-2), disputé vendredi dernier au stade du 19- Mai 1956, à Annaba, la sélection nationale palestinienne de football, disputera son deuxième match au programme en Algérie, face à la sélection algérienne des moins de 23 ans, sur cette même pelouse du stade d'Annaba.

Une équipe olympique remaniée

Le sélectionneur de l'EN algérienne de la catégorie, Yacine Manaa, a procédé à quelques changements dans son effectif, tout en préparant sa deuxième séance d'entraînements, hier, sur le terrain annexe du 19- Mai 1956 à 16h30. Mais, auparavant, le coach Manaa devrait d'abord assister à la réunion technique avant d'animer une conférence de presse avec le coach palestinien et un joueur de chaque équipe.

Pour cette rencontre amicale face à la Palestine, le sélectionneur national des U23 avait convoqué 23 joueurs, tous issus du Championnat national, en prévision du regroupement qui a débuté, dimanche, et qui se prolongerait jusqu'au 20 du mois de décembre en cours à Annaba. Soit, au lendemain de cette rencontre amicale face aux Palestiniens, prévue ce soir au stade du 19- Mai 1956 à partir de 18h00.

Quatre absences de taille

Il y a lieu de relever, que par rapport à sa liste initiale, le coach Manaa a été contraint d'effectuer des modifications, en raison de quatre défections: il s'agit des joueurs Koceïla Boualia et Islam Belkheïr, absents pour cause de blessures, ainsi qu'Abdessemad Bounacer et Oussama Barkat, retenus pour le match de la coupe de la CAF que disputera l'USM Alger le 20 de ce mois au Caire. Et pour parer à ces défections, le sélectionneur national, Yacine Manaa, a fait appel à Massinissa Naït Salem de la JS Kabylie, Lokman Boudebba du MC El-Eulma, Ilyes Attallah de NC Magra, et Houssam Ziadi de l'USM Annaba. Les nouveaux appelés ont rejoint l'équipe, avant-hier, à l'heure de l'entraînement de 18h00 sur la pelouse du stade colonel Chabou. La séance a inclus un travail spécifique pour les gardiens de but, dirigé par le coach Nacereddine Berarma, suivi d'un échauffement assuré par le coach adjoint Mohamed Samadi. À la fin de cette séance qui s'est déroulée sous une pluie battante, le sélectionneur Manaa a organisé une petite confrontation entre les joueurs, sur la moitié du terrain, histoire de les mettre dans le rythme et la configuration du match de ce mardi.