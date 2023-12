Sa passion-ou peut-être, pour être plus proche de la vérité, devrions-nous dire son génie?-l'incline vers le jeu d'échecs. En tout cas, quel que soit le terme qu'on emploie à son sujet, le jeune Tarek Lamri est en train de devenir un grand champion dans cette discipline qui requiert une patience et une intelligence hors du commun.

Ce génie -ou cette attirance pour un jeu qui a ses tournois, ses titres, ses champions- s'est manifesté très tôt chez ce jeune garçon. Il n'était qu'un enfant, lorsqu' il avait fait la connaissance d'Ahmed, qui allait devenir son ami. C'était pendant les vacances. Son père qui possédait des biens à Ath Laâziz, y passait tout l'été avec la famille. En trois mois, le jeune semblait avoir assimilé l'essentiel de ce sport intellectuel. Son père lui avait acheté un jeu, mais le jeune garçon voulait davantage. Il avait besoin de confronter ses connaissances avec d'autres. Qu'à cela ne tienne. Il y a un club à Bouira et Tarek s'y est inscrit. Puis, ses performances se développant de plus en plus, il est entré dans un club à Tizi Ouzou, puis dans un autre encore, à Alger. Tout cela, évidemment, sans négliger ses études. Puisque, à 14 ans, il a obtenu son BEF avec 17 de moyenne. Un autre exploit, dans un autre domaine.

La pandémie de Covid-19 s'installe et l'oblige pendant deux ans à «garder» la maison. En 2022, il participe aux championnats d'Algérie pour les moins de 14 ans. En 2023, il rétrograde à la 2e place. Son père pense que la cause de cette légère contre-performance est due au manque de préparation qui l'a obligé à décrocher un peu. Il continue, cependant, à jouer, tout en faisant son entrée au lycée Mohamed Sedik Benyahia qu'il fréquente en seconde. En septembre de 2023, il a voulu participer au championnat d'Afrique qui se tenait en Égypte. Il est appelé par l'Équipe nationale. Mais un obstacle s'est mis en travers de sa route: les frais du voyage. Informé sur son cas, le wali a pris en charge le problème et le jeune joueur a pu prendre part à ce tournoi où il a remporté la 10e place. C'était à l'évidence un échec. Malgré tout, il a été retenu pour le Championnat du monde. Et là, il va surprendre tout son monde et déjouer tous les pronostics. Il a pris la tête des six sportifs algériens qui se sont distingués à ce championnat. Il en reviendra 1er d'Algérie et prendra le 70e rang, à l'échelle mondiale. Selon son père qui enseigne au même lycée fréquenté par son fils, l'arbitre Adnane Nesla, qui l'a vu jouer, ne tarit pas d'éloges à son égard. Le Championnat arabe prévu le 2 février 2024, pour ce champion du jeu d'échecs, pose de nouveau le problème des frais de transport qui conditionnent sa participation à ce jeu. Aussi, son père lance-t-il un pressant appel, en direction des autorités et des sponsors pour la prise en charge de ce jeune prodige, tant sur le plan de l'entraînement pour améliorer ses performances, que sur le plan des déplacements lors des championnats.