La période de la trêve forcée s'étant écoulée, c'est demain vendredi, que la Ligue 1 Mobilis reprendra ses droits. Pour cette reprise, la formation du Chabab de Belouizdad, drivée par le nouvel ancien entraîneur brésilien Paqueta, affrontera le détendeur de la dernière Supercoupe d'Afrique des clubs, l'USMA, dans un derby qui s'annonce des plus prometteurs. Cette affiche de cette 5e journée qui se jouera au stade du 5-Juillet 1962, concernera donc deux formations, engagées en compétition africaine. Le Chabab en Ligue des Champions et l'USMA en coupe de la CAF.

Garrido galvanise ses joueurs

Après une période de doute, marquée, notamment par la démission d'Abdelhak Benchikha, les gars de Soustara misent sur une belle performance face au champion d'Algérie, histoire de se relancer et engrange une bonne dose de confiance, à même de leur permettre d'entrevoir l'avenir avec plus d'espoir. Handicapée par son départ raté, l'USM Alger, qui se trouve à l'avant- dernière place en compagnie de l'ES Sétif, le MC Oran et l'US Biskra, avec un total de 3 points, n'a d'autre alternative que de remporter ce derby, pour éviter de perdre contact avec les équipes de tête. Arrivé, il y a quelques jours pour redresser la barre, l'entraîneur Juan Carlos Garrido a été, on ne peut plus clair avec ses joueurs. «Seule la victoire comptera dans ce derby pour travailler plus sereinement à l'avenir.» Il va sans dire que le huis clos imposé pour les raisons déjà évoquées, sera sûrement mis à profit par des Usmistes, qui ont montré quelques signes de faiblesse, dans la gestion de la pression des supporters. D'une part, à quelques heures du derby face au CRB, Garrido, a tenu à galvaniser ses joueurs à travers une déclaration qui en dit long sur sa détermination à faire chuter le champion d'Algérie en titre. «Notre objectif, c'est de toujours jouer pour la gagne. On aura pour mission de conserver notre titre africain, mais on ne doit pas lâcher le championnat et la coupe d'Algérie. Les joueurs sont hypermotivés pour s'offrir le derby. Notre mission s'annonce ardue, mais on va aborder le match avec une grande volonté et détermination pour le remporter.» Est-ce suffisant pour faire peur aux Belouizdadis? réponse demain sur le terrain du stade du 5-Juillet.

Paqueta mise sur son trio d'enfer

D'autre part, les Belouizdadis, qui partagent la 7e place avec le CSC et le MCEB avec 6 points chacun au classement de la Ligue 1 Mobilis, gardent espoir de réaliser aussi un bon résultat à même de leur permettre de recoller au peloton de tête et défendre jusqu'au bout leur titre de champion d'Algérie. 4 fois sacrés lors des 4 dernières saisons, les gars de «Laâquiba» ne lâchent rien, et veulent aussi offrir à leur ancien entraîneur, de retour aux affaires techniques du CRB pour remplacer le Belge Sven Vandenbroeck, une belle victoire contre un adversaire de calibre. Pour ce faire, Paqueta veut se donner les moyens de réaliser ce désir de ses joueurs et compte aligner le trio Boussouf, Meziane, Darfalou. Malgré la bonne santé montrée par Lionel Wamba, et Boutemene, lors des dernières rencontres amicales, le coach brésilien du Chabab, semble fixé sur ce trio, Boussouf, Meziane, Darfalou, homogène et très complémentaire pour commencer le match face à l'USM Alger, demain.